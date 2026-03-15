Hamilton si è preso la Ferrari, team radio Leclerc: "Duello divertente", la dedica per mamma Carmen

Le reazioni via radio di Hamilton e Leclerc dopo la splendida battaglia tra Ferrari nel Gran Premio di Cina che ha visto il primo podio di Lewis con la rossa e la dedica speciale per mamma Carmen Larbalestier presente a Shanghai

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Da Shanghai a Shanghai un anno dopo. La Cina nel destino della storia tra Hamilton e la Ferrari. Un anno fa Lewis illudeva tutti dominando qualifiche e Sprint Race salvo poi risvegliarsi il giorno dopo con la doppie squalifica delle rosse in gara preludio a una stagione disastrosa soprattutto per l’inglese. Che oggi forse per la prima volta si è preso il Cavallino Rampante vincendo un bellissimo duello con Charles Leclerc. “Divertente” lo hanno definito entrambi nei rispettivi team radio con Carlo Santi e Bryan Bozzi, rispettivi ingegneri di pista, nel giorno del trionfo di Kimi Antonelli ma anche della festa della mamma in Inghilterra e mamma Carmen Larbalestier era sotto il podio a festeggiare il suo Luigino.

Il duello rusticano tra Hamilton e Leclerc

Se le sono date di santa ragione ma sempre in maniera corretta, senza mai toccarsi, senza mai ostacolarsi. Se il trionfo di Antonelli è già negli archivi di storia, il duello tra Hamilton e Leclerc per il 3° posto del Gran Premio della Cina ci ha consegnato una delle pagine più belle della Formula 1 moderna. Sorpassi e controsorpassi di cui abbiamo perso il contro presi dall’ansia e anche dalla preoccupazione che succedesse l’irreparabile.

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Ed invece Lewis e Charles si sono rispettati e pazienza se le Mercedes nel frattempo hanno preso il sopravvento andando via, prima Antonelli e poi Russell. Sarebbe successo lo stesso, prima o dopo. Per ora il divario tra la W17 e la SF-26 soprattutto nella power unit è eccessivo per pensare di fare gara alla pari e c’è chi giura che la Mercedes sta tenendo del margine per evitare problemi, per evitare l’Aduo, per restare “umile”.

Team radio Hamilton durante il duello

Lewis non ha mai protestato durante la battaglia con Leclerc, ha semplicemente chiesto sempre più potenza ed è emblematico che proprio nel momento in cui Hamilton si sia lamentato con Carlo Santi, suo ingegnere di pista, per non avere potenza, un “no power” che ha un po’ allarmato i ferraristi, sia stato seguito dall’errore di Leclerc che andando in lungo in frenata ha offerto il fianco al sorpasso definitivo di Hamilton. Di seguito alcuni dei team radio dell’inglese durante il duello con Charles.

Santi: “Hai effettuato il sorpasso.”

Hamilton: “Sono sempre a corto di potenza!”

Hamilton: “Ho sottosterzo.”

Santi: “Capito.”

Hamilton: “Posso sorpassare?”

Santi: “Possibilità di sorpasso. Anche Charles.”

Santi: “L’unico punto in cui migliorare l’ingresso 1 è pensare solo alle gomme.”

Hamilton: “Quanto devo migliorare in questo ambito?”

Santi: “Un decimo e mezzo.”

[…]

Hamilton: “Non ho potenza! Datemi qualcosa! Sono uscito dall’ultima curva e non ho potenza!!”

Santi: “Stiamo esaminando la questione.”

Santi: “Per quanto riguarda l’energia, questa è la soluzione più efficiente che possiamo avere al momento.”

[Leclerc va lungo, Hamilton passa ed è 3°]

Santi a 15giri dalla fine: “Nessun sorpasso da parte di Charles. Continua così. Continua così.”

La gioia di Hamilton per il podio: “Fantastico!”

Una volta passato Leclerc, Hamilton ha preso il largo sintomo di una migliore gestione delle gomme sulla sua SF-26. Una volta tagliato il traguardo, l’inglese ha festeggiato col suo box via radio: “È stato un lavoro fantastico ragazzi, davvero fantastico. Davvero ben fatto. Sono orgoglioso di quello che stiamo facendo. Ora dobbiamo continuare così, continuare a spingere. Abbiamo tanto lavoro da fare, ma io credo in voi. Continuiamo a spingere. Forza Ferrari!“.

Team radio Leclerc: “Divertente lottare con Lewis”

Charles ha accettato la sconfitta contro Hamilton in Cina. Lo ha fatto già in gara, senza mai lamentarsi anche quando stando dietro Lewis ha perso il treno di Russsell che l’ha passato e poi passando Hamilton è andato via per il 2° posto. I ferraristi sanno di non averne e hanno accettato di giocarsi il podio tra di loro in modo leale. Anche divertendosi come confermato dallo stesso Leclerc via radio con Bryan Bozzi:

Leclerc: “In realtà è una battaglia piuttosto divertente [con Lewis].”

[con Lewis].” Bozzi: “Sono contento”

[nel finale]

Bozzi: “Le gomme sono andate, tieni il passo”

Leclerc: “Sì, le mie gomme sono andate”

Hamilton, fine di un incubo in rosso: è festa di mamma Carmen

Nel giorno del trionfo di Kimi Antonelli che ha riportato dopo 20 anni l’Italia sul podio più alto di una gara di F1, si celebra anche il primo podio di Lewis Hamilton con la Ferrari (escludendo ovviamente la vittoria di Shanghai e il podio di Miami ’25 entrambi raccolti nelle Sprint). Una specie di tabù, una maledizione durata la bruttezza di 25 gare, 24 dello scorso anno più l’Australia dove Lewis era arrivato quarto.

Per Hamilton una doppia festa dal momento che in Inghilterra è il giorno della festa della mamma e sua madre, Carmen Larbalestier negli ultimi giorni è stata molto con Lewis ed era presente ai box a Shanghai, raggiunta e festeggiata da Hamilton insieme a tutti i meccanici del suo box Ferrari. Per lei la dedica più dolce: