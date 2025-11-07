Ci sono tanti temi sull’agenda del Gran Premio del Brasile. Tutti ampiamente dibattuti nel media day che ha fatto da apripista a Interlagos. In casa Ferrari si parla di presente e di futuro. Quello che prevede le nozze di Charles Leclerc con la sua Alexandra annunciate pochi giorni fa; quello di Lewis Hamilton in bilico con la rossa secondo alcuni rumors.
Insomma non sono mancati gli argomenti per i due piloti della scuderia di Maranello che hanno anche dato vita, così come tutto il paddock a una bella rimpatriata con Sebastian Vettel che non ha perso occasione per portare avanti la sua battaglia per il rispetto dell’ambiente.
- Leclerc e il matrimonio: "Alexandra quella giusta"
- Leclerc e la domanda di Mara Sangiorgio
- Hamilton spegne le voci di addio alla Ferrari
- Hamilton e l'Hammertime che non c'è più
- Rimpatriata Ferrari: Vettel, Hamilton e Leclerc
Leclerc e il matrimonio: “Alexandra quella giusta”
Non è stata una settimana come tutte le altre che precedono un week end di gara per Charles Leclerc. Il monegasco ha chiesto la mano della sua fidanzata Alexandra Saint Mleux che diventerà presto la signora Leclerc: “Il fidanzamento mi rende molto felice, è stata una settimana speciale. Io e Alex siamo molto felici. Chi sarà il prossimo nel paddock? Penso Gasly…“ ha scherzato Charles in conferenza stampa indicando l’amico francese al suo fianco.
Leclerc e la domanda di Mara Sangiorgio
Oltre un matrimonio da organizzare c’è anche un Mondiale da finire e una gara in Brasile da correre. Leclerc non si sbilancia: “Mi piace Interlagos, anche se non sono mai salito sul podio qui Sono sicuro che se facciamo tutto alla perfezione, possiamo salire sul podio. E pensare a quanto possano essere folli le cose qui a volte… chissà…”
Alla domanda dell’inviata di Sky Mara Sangiorgio se preferirebbe una vittoria o il secondo posto della Ferrari tra i costruttori, Leclerc non ha scelto o meglio ha scelto “entrambi, è difficile dirlo, ma vincere una gara sarebbe importante, così come il secondo posto. Non puoi scegliere. Certo, se vinci una gara è più probabile arrivare secondi”
Hamilton spegne le voci di addio alla Ferrari
Mentre Leclerc faceva i preparativi per la fatidica domanda alla sua Alexandra, nel circus circolava la voce di una Ferrari pronta nel 2027 a scaricare Hamilton per promuovere Oliver Bearman. A Interlagos, Lewis ha dichiarato di non essere preoccupato per le trattative contrattuali con la Ferrari, in quanto ha un “contratto piuttosto lungo. Quindi, al momento sono un po’ lontano da quel momento in cui parleremo di un eventuale rinnovo”.
Hamilton e l’Hammertime che non c’è più
Per quanto riguarda il fine settimana a Interlagos, Lewis ha detto di sentirsi molto brasiliano: “Al 100% il Brasile è il posto più speciale in cui mi sento di poter correre durante l’anno oltre al Gran Premio di Gran Bretagna, se non altro, mi sento più a casa qui per la sua diversità. Mi chiedono sempre se sono brasiliano. Anche prima di ottenere la cittadinanza, la gente diceva che potevo passare per un brasiliano. È un posto in cui mi piacerebbe trascorrere qualche anno in futuro, magari da qualche parte come Rio”.
E quando qualcuno gli chiede quando rivedremo l’Hammer time anche con la Ferrari, Hamilton sembra sorpreso: “Hammertime? Non sentivo questa parola da un po’… Mi piacerebbe, questo è l’obiettivo. È per questo che mi sto allenando, è per questo che sto lavorando. Spero che questo fine settimana possa rappresentare un ulteriore passo avanti rispetto a quanto abbiamo fatto nelle gare passate e, con il supporto del Brasile, spero di poter fare un buon lavoro”.
Rimpatriata Ferrari: Vettel, Hamilton e Leclerc
Un Seb green al 100% quello che ha imperversato per il paddock di Interlagos durante il media day. Per sensibilizzare tutti, piloti, addetti ai lavori e tifosi alla raccolta differenziata, all’ecologia. Vettel ha riabbracciato il suo ex compagno in Red Bull, Mark Webber e la stessa cosa ha fatto con i meccanici della Ferrari nel cui paddock ha trovato Leclerc, suo ex compagno in rosso nel 2019 e 2020, e Hamilton con cui ha dato vita a grandi battaglie in pista. Lewis stravede per le battaglie portate avanti dal tedesco:
“Tifo sempre per Seb. È l’unico pilota, a parte me, che conosco, che parla davvero di argomenti importanti e lotta per loro. È consapevole del quadro generale.”