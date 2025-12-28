Hamilton finisce nelle parabole di Mourinho: "Come il Benfica". Verstappen choc, la moglie di Lambiase ha il cancro

Lo Special One fa un parallelo tra il suo Benfica e le difficoltà di Hamilton in Ferrari e non solo. Intanto dall'Inghilterra arriva la terribile notizia, la moglie di Lambiase, ingegnere di Verstappen, come Vanzini è malata di cancro

Che la stagione 2025 di Hamilton sia stata un disastro è stato sotto gli occhi di tutti. A dire il vero il baronetto inglese non vince più come nei tempi d’oro dei 7 titoli mondiali, soprattutto i 6 conquistati con la Mercedes. Ed è per questo che come nobile decaduto è finito al centro di un paragone trasversale tra F1 e calcio dello Special One, Josè Mourinho.

Intanto il mondo della Formula 1 incassa un altro colpo. Dopo la malattia di Carlo Vanzini, la voce delle telecronache di Sky, nelle ultime ore si è venuto a sapere i motivi alla base delle inquietudini e delle lacrime di Abu Dhabi, di Gianpiero Lambiase, l’ingegnere di pista di Max Verstappen: la moglie infatti sarebbe anche lei malata di cancro.

“Benfica come Hamilton” firmato Mou!

E poi succede che nel ben mezzo di una conferenza stampa, prima di Braga-Benfica valida per il campionato portoghese, Josè Mourinho tiri fuori il classico coniglio dal cilindro, la citazione, il paragone, la frase a effetto utile per fare qualche titolo o prendere spunto per fare un articolo come questo.

Si parla del blasone del Benfica, degli antichi splendori di una squadra che ha incantato l’Europa a suon di Coppe dei Campioni e che ad oggi riesce a imporsi con molta meno frequenza ed ecco che Mou, non a caso lo si chiama Special One, tira fuori il parallelismo che non ti aspetti:

“La storia del Benfica dimostra che, anche se a volte prova a rimontare, il più delle volte non ci riesce. Lewis Hamilton è arrivato dietro negli ultimi due Campionati del Mondo di Formula 1, ma ha vinto 7 o 8 titoli: non è sempre arrivato dietro. Credo che sia il pilota di F1 con più campionati”

Il paragone Benfica-Hamilton

La spiegazione del parallelo tra la squadra lusitana e il pilota della Ferrari, come spiegato da Mourinho, è presto detto. Lewis viene da 4 anni sottotono. Già con Mercedes, dopo il cambio dei regolamenti, nel 2022 e l’introduzione delle monoposto a effetto suolo, era finito il dominio dell’inglese che lo aveva portato a vincere 6 titoli con la Mercedes e sfiorare il suo 8° personale (magari da qui il dubbio di Mou tra 7 o 8 titoli) che sarebbe stato record all time nel 2021 perso all’ultimo giro di Abu Dhabi contro Verstappen.

Da quel momento solo qualche successo sporadico, complice anche una scarsa competitività del pacchetto Mercedes, fino al disastro del 2025 con la Ferrari: zeru tituli direbbe proprio Mourinho, ma anche zero pole, zero podi, zero gare vinte, se si esclude quel sabato magico a Shanghai con la pole e il successo nella Sprint che aveva illuso tutti.

Allo stesso modo il Benfica si può considerare una nobile decaduta del calcio internazionale, sono lontani i tempi delle due Coppe Campioni, oggi Champions, di Eusebio mentre negli ultimi si fa fatica anche in campionato, ultimo scudetto datato 2022-2023, ultima coppa di Portogallo molti anni prima e un confronto non facile con Porto e Sporting Lisbona.

Il dramma di Lambiase, la moglie malata

Alla fine del Gp di Abu Dhabi, ha pianto in radio rinfrancato dallo stesso Verstappen. Ora a quasi un mese di distanza dall’ultima gara del Mondiale di F1, si viene a sapere il perchè di quel pianto a dirotto, non legato all’aver perso il titolo con Max per pochi punti, e anche a quelle assenze in stagione sul muretto Red Bull di Gianpiero Lambiase, fedele ingegnere di pista dell’olandese.

Eloisa, moglie di Lambiase ha comunicato che sta lottando contro un cancro al seno sui propri social, accompagnato da immagini e da un video condiviso dalla bakery londinese Ro & Mary’s, dove lei ringrazia i medici che l’hanno seguita nel suo percorso oncologico: “I cupcake più belli fatti dalle due anime più belle. Sarò per sempre grata all’equipe medica, agli amici e alla famiglia che hanno dimostrato tanto amore, gentilezza e generosità e compassione. I viaggi non sono finiti…ma con il supporto che ho alle spalle posso affrontare tutto. Vi amo tutti”.

Una notizia choc che si unisce alle varie speculazioni di mercato che parlano di un Lambiase lontano dal muretto della Red Bull e dal supporto a Verstappen, si parla anche di un interessamento di Aston Martin e Williams ma anche di un’altra collocazione a Milton Keys magari senza dover seguire la squadra in giro per il mondo per stare più vicino alla moglie e alla famiglia.