F1, Hamilton: "Mugello straordinario"

Il pilota della Mercedes Lewis Hamilton commenta così la sua pole position al Mugello: “Questa pista è veramente straordinaria. Davvero impegnativo. Valtteri è sempre stato davanti a me, ieri, stamattina e pure nel Q1. Quindi ho dovuto lavorare sodo per cercare di migliorare dietro le quinte, studiando le traiettorie, con gli ingegneri. Anche i meccanici hanno fatto un grande lavoro. Alla fine il vento si è sentito troppo e non sono riuscito a migliorarmi ma il lavoro lo abbiamo fatto”.

“Pazzesco, non so se riesce ad intuire in tv la velocità delle curve 6-7-8. Le forze g sono folli e continuano crescere man mano che percorri le varie curve. Sono state qualifiche fantastiche. Valtteri ha fatto un grande lavoro ma sono contento di essere davanti”.

OMNISPORT | 12-09-2020 16:46