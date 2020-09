F1, Hamilton: "Non abbiamo fatto un gran lavoro"

Lewis Hamilton ha commentato mogio il suo settimo posto a Monza: “Non abbiamo fatto un gran lavoro, dobbiamo sottolineare questo. La penalizzazione? Onestamente non ho visto il segnale ma devo assumermi le responsabilità”.

“Il settimo posto con il giro veloce sono comunque un buon bottino di punti, non pensavo fosse possibile dopo esser ripartito in ultima posizione. E poi Verstappen non ha fatto punti, dunque non ho perso tanto in ottica campionato”.

OMNISPORT | 06-09-2020 18:58