F1, Hamilton: "Ogni giro sempre meglio"

Lewis Hamilton ha commentato felice la sua pole position a Spa: “Oggi sessione molto pulita. Ogni giro è andato sempre migliorando. Qui non è semplice trovare il giusto livello di ala. Noi non siamo i più forti nel primo e terzo settore ma siamo molto forti in quello centrale e io ho scelto di avere un assetto che mi permettesse di poter guidare con l’area pulita, senza preoccuparmi di chi mi sta davanti o dietro, di trovare la scia giusta…perché la scia la puoi trovare anche se sei o sette secondi davanti e io non volevo che nessuno mi intralciasse nel fare il mio lavoro. La macchina è stata incredibile, non è semplice sfruttare la macchina su questa pista al massimo”.

Il campione del mondo ha voluto ricordare l’attore Chadwick Boseman, morto oggi dopo una lunga battaglia contro un tumore: “Oggi è una pole importante per me, perché mi sono svegliato leggendo la notizia più triste che potessi immaginare con la scomparsa di Chadwick. Questa è stata un’annata davvero pesante per tutti noi e questa notizia mi ha colpito davvero duramente. Non è stato semplice trovare la concentrazione con questa notizia che mi pesava sul cuore. Ho cercato di lavorare alla perfezione anche qui, l’ho fatto per la nostra gente e per lui, per quello che ha fatto con i supereroi, mostrando a tanti giovani cosa è possibile. Lui è stata una luce brillante che non dimenticheremo mai”.

OMNISPORT | 29-08-2020 16:46