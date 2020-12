F1, Hamilton ora spinge per il rinnovo

Il campione del mondo Lewis Hamilton, terzo ad Abu Dhabi, ora spinge per il rinnovo con la Mercedes, a stagione conclusa. Il pilota inglese è in scadenza di contratto a fine anno: “Sono sicuro che cominceremo a parlare del futuro in questa settimana, abbiamo avuto uno scambio di mail nei giorni scorsi nel quale ci siamo detti che ne riparleremo”.

“Io resterò qui nei prossimi due giorni. Speriamo di poter concludere le trattative, anche sfruttando le prossime due settimane, prima di Natale. Sarebbe un bel regalo per tutti”.

OMNISPORT | 13-12-2020 17:47