F1, Hamilton pensa a Schumacher: "Orgoglio incredibile"

Non è iniziato nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio della Turchia per Lewis Hamilton, in grande difficoltà con le gomme della sua Mercedes sul viscido asfalto di Istanbul. Eppure domenica potrebbe arrivare un altro storico record: il settimo titolo mondiale in carriera. Con il grande Michael Schumacher che verrebbe quindi appaiato.

E Hamilton in questo momento sembra non volerci pensare. Anche se dalle sue parole si nota l’importanza dell’appuntamento ormai vicino: “Eguagliare Michael mi renderebbe incredibilmente orgoglioso. Ma penso più a voler dare un messaggio di speranza ai giovani, quello di sognare sempre in grande e non permettere a nessuno di dire che un grande sogno è impossibile. Sono fiero di battermi per questo, e soprattutto per battaglie come quelle contro la discriminazione, per i diritti umani e per la parità”.

OMNISPORT | 13-11-2020 21:56