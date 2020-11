F1, Hamilton: "Questo asfalto è troppo liscio"

Il pilota della Mercedes Lewis Hamilton ha commentato così le difficoltà della Mercedes a Istanbul: “Per qualche motivo questo asfalto è molto liscio. Quando ci sono queste riasfaltature viene fuori l’olio e quando ci giri è uno schifo”.

“E’ come se ci fossero chiazze di bagnato in giro per la pista e accelerando si scivola molto. Siamo fuori dalla temperatura adatta per queste gomme e bastano pochi gradi in meno per non farle funzionare”, ha continuato il pilota inglese a Sky.

