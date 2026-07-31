Il pilota della Ferrari si allena anche in vacanza, spunta un video in cui corre con la preparatrice Angela Cullen. Hamilton ha un nuovo cane, ecco come si chiama e che razza è

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

C’è chi ha staccato, c’è chi invece resta sul pezzo. Nome Lewis, cognome Hamilton. Non che gli altri non si stiano allenando tra un bagno e una serata con gli amici. Ma fa impressione vedere un tizio di oltre 40 anni con 7 Mondiali in bacheca correre per le strade di Londra durante la sosta del campionato di F1. Il pilota della Ferrari si è anche regalato un nuovo amico a quattro zampe che prende il posto di Roscoe nel suo cuore, si chiama Halo.

Hamilton stakanovista in vacanza

Mentre mezza F1, da Leclerc ad Antonelli passando per Verstappen se la spassano in Sardegna, pare che Hamilton non si stia prendendo un giorno libero durante questa pausa estiva. Il pilota della Ferrari è stato avvistato, con tanto di video circolato in rete, mentre si allenava a Londra correndo insieme ad Angela Cullen. Una pausa attiva per il 7 volte campione del mondo.

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Lewis sente che è l’anno buono

Ora, inutile fare esagerazioni per un video di Hamilton che corre durante la sosta. Di certo anche gli altri piloti che se la stanno “spassando” troveranno il tempo tra un tuffo e una serata, per allenarsi. Il punto è che dalle immagini di Lewis che corre mentre potrebbe essere tranquillamente su qualche scogliera, traspare tutta la professionalità ma soprattutto la voglia di vincere ancora del pilota inglese.

Hamilton è 2° in classica piloti nonostante la grande superiorità dimostrata da Antonelli e dalla Mercedes soprattutto nella primissima parte della stagione. Lewis ha 50 punti da recuperare su Kimi, Nè tanti, nè pochi ma che sarebbero potuti essere di meno senza qualche errore di troppo, suo e del team nelle ultime gare che sono costati diverse penalità.

Il pilota della Ferrari ha detto di volere una seconda parte di stagione perfetta. Sa che se la Ferrari dovesse crescere ancora un po’ nei confronti della Mercedes se la potrebbe giocare per il titolo. Insomma, adesso o mai più, considerando anche l’età dell’ex Mercedes.

Hamilton, il dopo Roscoe si chiama Halo

E c’è anche una novità nella vita di Hamilton. No, non è Kim Kardashian, la sua fidanzata oramai da più di qualche mese. Si tratta di un cane che va a prendere il vuoto lasciato lo scorso anno da Roscoe lo storico bulldog inglese di Lewis morto lo scorso anno.

Ma la prima a tenere, o meglio mostrarsi, con Halo tra le braccia è stata proprio Kim Kardashian in uno scatto condiviso sui social e diventato subito virale in attesa che anche Lewis si faccia vedere o immortalare con il suo nuovo cane, magari portandolo prossimamente in circuito come era solito fare con Roscoe, soprattutto a Silverstone, la gara di casa.