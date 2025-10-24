Hamilton dal Messico pensa a Roscoe nel giorno del compleanno e avverte Piastri e Norris: "Verstappen fa paura"

Nel giorno che sarebbe stato del suo compleanno, Hamilton manda un messaggio al suo compianto cane Roscoe e intanto dà un consiglio al duo McLaren contro Verstappen nella lotta al titolo

Non un venerdì qualsiasi per Lewis Hamilton. Certo lo passerà in abitacolo, come tanti nella sua lunghissima carriera. Anche se dividendo il volante della SF-25 con Antonio Fuoco al debutto assoluto sulla Ferrari nella prima sessione di fp1 del Gran Premio del Messico. Ma oggi 24 ottobre è un giorno particolare per il 7 volte campione del mondo. Sarebbe stato il 13° compleanno dell’amato Roscoe, il cane del pilota inglese morto il 28 settembre scorso dopo una lunga malattia polmonare. A lui Lewis ha dedicato un messaggio, semplice e toccante sui social. Mentre tra le varie cose dette nel media day si è soffermato anche lui sulla lotta mondiale tra

Hamilton ricorda Roscoe

Lo scorso 28 settembre Roscoe il cane di Lewis Hamilton si è spento tra le braccia del suo amato padrone dopo 4 giorni di agonia a causa di una forte polmonite. Una cane, razza bulldog amato da tutto il paddock, una vera star del circus e del web con tanto di pagina Instagram tutta sua che contava e conta oltre un milione di follower.

Nel giorno che sarebbe stato del suo 13° compleanno, il pilota della Ferrari ha voluto ricordare il suo amato cane con un post social: “Pensando a Roscoe sempre e soprattutto oggi che sarebbe stato il suo 13° compleanno. Mi manchi ogni giorno, amico”. In una intervista Lewis ha anche detto: “Ho ancora la sua cuccia e i suoi giocattoli ovunque. Quindi fa ancora parte integrante dell’arredamento”.

Hamilton sulla lotta tra Verstappen, Piastri e Norris

Intanto c’è un week end da cominciare. Hamilton lo inizierà con qualche ora di ritardo per lasciare il posto, nelle fp1, ad Antonio Fuoco alla sua “prima” in una sessione ufficiale sulla Ferrari di F1. Nel media day, Lewis tra le varie cose, l’ottimismo crescente sulla rossa di oggi e, si spera, di domani, ha parlato anche della lotta mondiale che vede oramai Verstappen a ridosso delle McLaren di Piastri e Norris.

Hamilton conosce bene Verstappen da cui ha perso un titolo nel 2021 nel finale rocambolesco di Abu Dhabi con safety car nel finale e sorpasso all’ultima giro di Max su un Lewis imbufalito per la chiamata dell’allora direttore di gara Michael Masi. E allora il pilota della Ferrari, nelle parole riportate da MemasGP, mette in guardia il duo McLaren