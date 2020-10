F1, Hamilton: "Schumacher? E' un onore enorme"

Lewis Hamilton eguaglia il record di 91 vittorie in carriera di Michael Schumacher e dopo la gara ha commentato felice il traguardo raggiunto: “Per me è un onore enorme, apprezzo tantissimo questo gesto (Mick Schumacher gli ha regalato il caso del padre ndr). Non so cosa dire. Quando cresci guardando qualcuno diventano idoli per la qualità del lavoro che fanno. Ricordo quando giocavo con Michael nei videogiochi. Non pensavo di poterlo avvicinare o eguagliare. Devo tutto a questo team incredibile. Mi sono reso conto di averlo eguagliato tornando in pit lane. Ho tantissimo rispetto per lui”.

Sulla gara: “Lotta con Valtteri? Ho fatto una bella partenza, l’ho affiancato ma ho avuto un po’ di sottosterzo e ho cercato comunque di lasciargli abbastanza spazio per evitare un incidente. Non lo vedevo, era nel mio lato cieco. Ha fatto un lavoro fantastico nel passare all’esterno, non so come ci sia riuscito, complimenti a lui. Mi ha colpito. Dopo ho cercato di tenere duro e gestire le gomme perché c’era graining e sapevo che servivano dei giri di gestione prima di tornare a spingere. Non è stata una gara semplice, le Red Bull erano velocissime. Max è andato molto bene. Ha avuto occasione nella ripartenza ma sono stato bravo a creare un buon gap. Però nella Red Bull abbiamo un serio rivale”.

OMNISPORT | 11-10-2020 16:28