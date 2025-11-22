Hamilton ne combina un'altra e ignora il team radio di Adami: "Orribile" e Vanzini rincara la dose: "Imbarazzante"

Continua il dramma di Hamilton con la Ferrari. Lewis è stato eliminato in Q1 a Las Vegas anche a causa di un errore di valutazione sul traguardo e un altro malinteso con Riccardo Adami. Turrini e Vanzini critici

Non ci sono più parole per definire questa stagione di Hamilton in Ferrari. Un disastro dietro l’altro. Quasi indifendibile il 7 volte campione del mondo. Anche nelle qualifiche del Gran Premio di Las Vegas arriva un’altra cocente delusione per Lewis e per tutto il popolo ferrarista. Non era mai capitato all’inglese di essere eliminato in Q1 da ultimo e senza problemi tecnici.

Nella città dell’azzardo Hamilton ne ha combinata un’altra e pure questa grossa. Ha rallentato in quello che poteva essere il suo ultimo giro buono pur non avendo preso la bandiera a scacchi del Q1. E cosa ancora peggiore non si è fidato della comunicazione del suo ingegnere di pista Riccardo Adami che gli diceva di spingere. “Imbarazzante” è stato il commento di Carlo Vanzini su Sky. E non si è discostato molto dal pensiero di tutto il mondo Ferrari in questo momento.

Il pasticcio di Hamilton in Q1: cosa è successo

Continua il dramma di Hamilton con la Ferrari. Lewis è stato eliminato in Q1 a Las Vegas. Per di più con l’ultimo tempo per la prima volta in carriera escludendo guasti tecnici. In una qualifica bagnata per la prima volta con le full wet quest’anni, il pilota inglese ha avuto i soliti problemi a mettere in temperature le gomme ma è stato ancora una volta pasticcione e responsabile della sua eliminazione.

Al di là della sfortuna di aver trovato diverse bandiere gialle nei giri buoni, Lewis avrebbe avuto un ultimo tentativo in extremis e con pista che andava asciugandosi. Hamilton supera infatti la “control line” dove vengono presi i tempi pochi istanti prima della fine del Q1 quando il semaforo è ancora verde. Subito dopo scatta il rosso che dichiara la fine del Q1 ma l’inglese potrebbe ancora spingere ed invece si fa trarre in inganno dalle sue sensazioni. Convinto di aver preso la bandiera a scacchi rallenta e viene eliminato. Errore imperdonabile.

Adami dice una cosa, Hamilton ne fa un’altra

E non è mancato nemmeno il solito malinteso con Riccardo Adami. Anche il computer segnala che Hamilton non ha preso bandiera a scacchi, il primo a prenderla nel Q1 è Bortoleto che è appena alle spalle della Ferrari numero 44. A nulla serve la comunicazione da parte dell’ingegnere di pista dell’ex Mercedes che gli dice di spingere, Lewis rallenta convinto di aver chiuso le sue qualifiche. Ecco la conversazione radio tra i due:

Hamilton: “Siamo salvi?”

Adami: “Continua a spingere!”

Hamilton: “Ho preso il semaforo [rosso]”

Adami: “No, spingi!”

[ma Hamilton rallenta]

Hamilton desolato: “Questo è orribile”

Mesto Lewis dopo la qualifica finita anzitempo anche questa volta: “Non ho parole per descriverlo, è stato orribile. Non riuscivo a scaldare le gomme, avevo molto sottosterzo e credo che uno dei miei freni anteriori avesse problemi. Facevo fatica a fermare la macchina in curva”.

“È molto fastidioso, ovviamente – continua Hamilton – perché nelle FP3 la macchina sembrava fantastica e pensavo che sarebbe stata una giornata fantastica, ma… si è rivelata la peggiore”. E sull’episodio dell’ultimo giro, Lewis dice: “Ho preso diverse bandiere gialle all’ultima curva e alla curva 17, quindi ho dovuto alzare il piede e quando sono arrivato al traguardo il semaforo era rosso. Tutto qui. Ma non avevo comunque grip, quindi non credo che avrebbe fatto molta differenza.”

Vanzini ci va già pesante: “Imbarazzante!”

“Piove su Las Vegas, grandina su Hamilton”, il titolo è presto fatto sentenzia a Sky il decano dei giornalisti di F1, Leo Turrini, grande conoscitore della Ferrari. Ma a criticare forte l’ennesima eliminazione prematura in qualifica dell’inglese è stato Carlo Vanzini che durante il post qualifiche sempre su Sky ha detto: “C’è solo una parola da dire: imbarazzante. Imbarazzante che la Ferrari e Hamilton si siano ridotti all’ultimo giro per fare un 16° posto in Q1”.