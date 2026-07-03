Il team radio Ferrari tra Carlo Santi e Lewis Hamilton una volta superato il traguardo e firmata la pole Sprint a Silverstone, che esultanza e che gioia per Lewis

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Profeta in Patria e chi se non Lewis Hamilton è riuscito a fare la differenza nella sua Silverstone che è esplosa quasi quanto lui nel team radio con Carlo Santi a cui ha chiesto una volta superato il traguardo dove fosse. Magari una domanda retorica ma che la dice tutta sulla voglia di questo grande campione di fare la differenza ancora a 41 anni davanti al proprio pubblico nelle Qualifiche Sprint tanto per cominciare.

Hamilton, una pole magistrale

Ha messo tutti in fila, per ben 4 volte, dalle libere alle qualifiche senza fermarsi mai. Nonostante le previsione fosche, le sue, Hamilton ha fatto la differenza, qui, a casa sua, a Silverstone. Tirando fuori quei decimi dalla SF-26 che nessuno ipotizzava tanto meno lui.

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Getty

Tre giri perfetti, forse l’ultimo meno perfetto degli altri anche per merito di Antonelli che gli è rimasto incollato a soli 11 millesimi dal beffare lui e tutto il pubblico di Silverstone che ha atteso un attimo, appunto 11 millesimi, per esplodere la propria gioia. Una magia, si spera la prima di un week end che è ancora lungo.

Il team radio con Carlo Santi: “Dove sono?”

Emblematico la conversazione radio con il suo ingegnere di pista Carlo Santi, appena tagliato il traguardo dopo aver fatto la pole per un soffio, per soli 11 millesimi:

Hamilton: “Dove sono?”

Santi: “ “Sei P1… Antonelli P2, Verstappen P3. Charles P4, Russell P5, Norris P6, Piastri P7.””

Hamilton: “Ottimo lavoro! Ottimo lavoro”

Le prime parole di Lewis dopo la pole

Naomi di F1Tv: “Lewis, come ci si sente?”

Hamilton: “Wooow… Va bene! Mi piace!”

La prima flash interview appena finite le qualifiche Sprint col pubblico di Silverstone che lo acclama vede o meglio sente questa risposta da parte di Hamilton che ha appena firmato una pole magica sulla sua pista. Lewis scende dalla sua SF-26, dà qualche pacca sulla monoposto e poi aizza la folla. Le parole del pilota della Ferrari sono di grande emozione ma anche di benedizione del lavoro del team di Maranello:

“Adoro questo posto – ha detto Lewis – adoro questa folla. Non riesco a esprimere quanto sia ancora oggi un sogno grandissimo. Quando ti prepari per questa gara, e pensi a ogni curva, e al flusso che puoi trovare su questa pista se hai la giusta messa a punto e se hai il team giusto alle spalle… L’auto si è sentita davvero fantastica oggi. Grazie a tutti quelli in fabbrica. Abbiamo portato piccoli ritocchi qui, ogni singolo weekend ci presentiamo con qualcosa. Tutti sono spinti al massimo. Sono davvero grato di aver conquistato quella pole. Sono stato veloce in tutta la sessione ma è stato solo di 10 millisecondi o qualcosa del genere. Il team lo merita davvero. Un grandissimo grazie a tutti qui.”

E il bello deve ancora venire sperano gli inglesi e i ferraristi.