F1, Hamilton: "Un titolo che mi scalda il cuore"

Lewis Hamilton festeggia il settimo titolo costruttori della Mercedes: “Incredibile. Tornare qui anno dopo anno non è facile. Anche quando hai grandi prestazioni non è ovvio ripeterle sempre. Qui tutti sono sempre precisi in ogni aspetto della preparazione della macchina e ogni weekend ripetono tutto con perfezione assoluta”.

“Questo è un momento che mi scalda il cuore. Vedo il mio team, tutti i ragazzi che conosco benissimo, so quanto lavorano in fabbrica, che sono i veri eroi che non si celebrano mai abbastanza. Non mollano mai, continuano a lavorare, spingere, innovare. Chi ci guarda magari pensa che siamo abituati, ma è davvero fantastico lo spirito di questo team e sono davvero grato di poter far parte di uno spirito simile e fare un record come questo che nessuno aveva mai realizzato. Ringrazio Mercedes e tutti i nostri partner”.

OMNISPORT | 01-11-2020 15:45