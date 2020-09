F1, Hamilton: "Una delle qualifiche più assurde"

Lewis Hamilton non sembra così felice dopo la pole ottenuta al termine delle qualifiche del Gp di Russia: “Sessione una delle peggiori e più assurde della mia carriera. Sono stato col cuore in gola fino alla fine. Mi hanno tolto un tempo, io volevo stare fuori ma dal box mi hanno detto di rientrare per mettere le gomme nuove ed uscita la bandiera rossa. In più non avrò le gomme ‘giuste’. Bello essere in pole ma questo forse è il circuito peggiore per esserci, soprattutto con la scia che hanno le macchine quest’anno. Sarà facile venire superati all’inizio per via della differenza di gomme e sarà difficile vincere la gara. Ma cercherò di restare ottimista e di capire come tenere botta. Vedremo di partire bene innanzitutto e poi vediamo”.

Sul ritorno del pubblico: “Innanzitutto devo dire un grande ‘ciao’ a tutto il pubblico. Mi sono mancati tanto in questa stagione ed è grandioso rivedere la gente sugli spalti. Spero che tutti stiano indossando la mascherina e siano al sicuro. Ho visto anche dei fan con la mascherina e la maglietta del Black Lives Matter e sono onorato e felice del loro supporto ad una causa così importante”.

OMNISPORT | 26-09-2020 18:10