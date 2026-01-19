Hamilton datti una mossa, Vanzini duro: "Basta sberle da Leclerc". Lewis per Gaza e la Ferrari si tinge di bianco

In attesa della SF-26 la Ferrari svela gli outfit delle divise di Hamilton e Leclerc, rosse e con una banda bianca. Intanto Lewis dalla Giordania lancia un messaggio per Gaza e Carlo Vanzini lo bacchetta: "Basta sberloni da Charles"

Manca poco, ancora questioni di giorni, ore e poi la nuova Ferrari SF-26 sarà svelata al mondo. Per ora si è sentito solo il sound del motore e qualche camion visto in giro per l’Italia in direzione Barcellona ha dato indicazioni su quella che sarà la livrea della monoposto che il 23 vedremo finalmente per la prima volta. Cosa che ha fatto la Haas.

Sul fronte piloti, Lewis Hamilton sui propri profili social non ha parlato di F1 bensì della sua esperienza in Giordania in un centro per gli aiuti a Gaza: “che mi ha cambiato la vita” ha detto il campione inglese chiamato ad una stagione di riscatto in Ferrari come ha sottolineato nella sua analisi Carlo Vanzini.

Vanzini difende Riccardo Adami

La notizia della settimana scorsa non è tanto l’accensione della power unit Ferrari a Maranello, peraltro nelle stesse ore portata in pista per la prima volta da Cadillac. Bensì la decisione del Cavallino Rampante si sollevare dal suo incarico di ingegnere di pista di Hamilton, Riccardo Adami dopo una stagione piena di incomprensioni con il campione inglese.

A commentare l’episodio anche Carlo Vanzini che in una sua recente diretta social, senza fare accenno stavolta al decorso della sua malattia, ha avuto parole di stima per Adami: “Mi dispiace molto, ricordo che ha fatto un percorso lungo in F1, in Minardi e poi Toro Rosso quando Vettel ha vinto a Monza la sua prima gara, guidato proprio da Asami”. “.

Il telecronista di Sky SportF1 continua a parlare della decisione Ferrari: “Secondo me Riccardo è un grandissimo ingegnere di pista, lo è stato di Vettel pure in Ferrari e poi Sainz, sempre preciso e puntuale. ha avuto rapporto ottimi con tutti prima di Lewis. Certo qualcosa andava cambiato ma per me non ci stava il cambio di Adami, era l’ultimo dei problemi anche se non entro nel merito di come sia andata”

Vanzini poi bacchetta Hamilton

Alla fine però la Ferrari ha deciso di mettere Lewis nella condizione migliore possibile, potremmo dire senza troppe scusanti, nemmeno quella dell’incompatibilità col suo ingegnere di pista, se poi come è vero si vocifera a Maranello stanno davvero mettendo in pista due monoposto differenti, stando a sentire le previsioni nefaste di Ralf Schumacher.

Vanzini invece tuona su Hamilton e prova a pungolarlo: “Anno importante per Hamilton, non può continuare a prendere sberloni da Leclerc, dovrà fare una stagione in cui si impone, in cui se la gioca, non può stare lì dietro tranne un paio di gare e qualche Sprint. Sarà un anno fondamentale per la sua carriera”.

Lewis in Giordania, messaggio per Gaza

Da sempre attento al sociale, Lewis Hamilton proprio in queste ore ha postato la sua ultima esperienza umanitaria, in Giordania in un capannone che raccoglie e smista aiuti per Gaza. Il messaggio del 7 volte campione del mondo è molto intenso segno che questa esperienza lo ha segnato:

Il tempo che ho trascorso in Giordania visitando un ospedale e una struttura di confezionamento di aiuti dedicati ad aiutare le persone a Gaza mi ha cambiato la vita. Quando vedi cosa succede a terra, può essere così facile sentirsi senza speranza e come se non ci fosse nulla che possiamo fare per aiutare. Pensavo che quella sensazione di disperazione sarebbe stata quella che ho tolto dalla mia visita, ma non è stato così.

Ferrari, svelati i colori delle tute: fascia bianca

Come ipotizzato nelle ultime ore dopo qualche spoiler qua e là, la Ferrari ha ufficializzato con un video e altri post dai canali social della Scuderia di Maranello, le immagini e i dettagli delle tute che Charles Leclerc e Lewis Hamilton indosseranno nella stagione 2026. Il colore rosso ovviamente resta l’assoluto protagonista ma c’è un importante accenno di bianco che è presente nella parte superiore, all’altezza delle spalle. Sembra quasi la colorazione scelta dalla Ducati per il team ufficiale di MotoGP