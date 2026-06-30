In Austria si è rinnovato il duello storico tra campioni, Hamilton contro Verstappen che hanno regalato sorpassi e controsorpassi, frecciate e grandi emozioni. Lewis a Max: "Non puoi passare un campione all'esterno

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

C’è qualcosa che rimane impresso nella mente e negli occhi degli appassionati della Formula 1 che viaggia verso dall’Austria verso Silverstone. Il Red Bull Ring ci ha restituito un altro duello rusticano tra Hamilton e Verstappen fatto di sportellate, sorpassi e controsorpassi tra campioni del mondo. Senza esclusione di colpi e per fortuna senza interventi della direzione gara. Free to race i due fenomeni ci hanno regalato attimi di adrenalina assoluta non risparmiandosi qualche frecciata, in radio e dopo la gara. Come già era successo in Canada anche se con esito diverso. Ma che goduria vedere Lewis e Max duellare così.

Lewis vs Max, il duello che ha infiammato l’Austria

Hamilton e Verstappen si sono dati battaglia senza esclusione di colpi al Red Bull Ring, lottando ruota a ruota per ben due volte. Ma se Hamilton ha vinto il primo round, è stato Verstappen ad avere la meglio nel secondo scontro. Lewis e Max hanno regalato due dei momenti più emozionanti del Gran Premio d’Austria, in un vero e proprio richiamo della loro rivalità per il titolo di F1 che risale al 2021 e non solo.

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A inizio gara, alle spalle di Russell, Hamilton era 2° davanti a Verstappen quando, all’undicesimo giro, il pilota della Red Bull ha sferrato il suo attacco. Ha superato Hamilton alla curva 3, ma il pilota della Ferrari non si è lasciato intimidire e ha reagito. Fianco a fianco, Hamilton si è rifiutato di cedere un centimetro “accompagnando” Verstappen all’esterno, quasi in ghiaia.

I due campioni del mondo si sono dati battaglia di nuovo dopo il primo giro di pit stop, con Verstappen che ha superato nuovamente alla curva 3, salvo poi essere superato da Hamilton. Di nuovo fianco a fianco nelle curve veloci, il pilota olandese ha attaccato aggressivamente all’interno alla curva 6. Questa volta, è riuscito a mantenere la traiettoria. Da lì in poi la gara dei due ha preso due direzioni diverse: Max si è giocato la vittoria e il podio con Russell e Antonelli; Lewis con carenze di motore e problemi di gomme è riuscito a strappare il 5° posto in una gara non facile per le Ferrari

Hamilton a Verstappen: “Non puoi passare un campione all’esterno”

Nel primo confronto, quando Verstappen ha superato Hamilton alla curva 3 e Lewis lo ha ripassato in curva 4, allargando l’olandese all’esterno di curva 6, facendolo finire in ghiaia, Max si è aperto in radio chiedendo una sanzione per l’inglese della Ferrari: “È una penalità netta”. I commissari non hanno batutto ciglio. Hamilton invece nel dopo gara ha chiosato in maniera chiara:

“Non ti aspetti di superare un campione all’esterno”

Quasi a rivendicare il suo status, che nessuno gli può contestare, ma soprattutto a sottolineare l’azzardo di Verstappen. Salvo poi ammettere la goduria e l’adrenalina del momento dentro una gara non facile alla guida di una sofferente SF-26: “È stato fantastico, molto divertente. Non mi aspettavo di superarlo lì e di mantenere la traiettoria. Ero dietro di lui all’apice della curva e quindi avrei dovuto rinunciare. Gli ho lasciato giusto lo spazio necessario”. Ma il tutto è finito in una stretta di mano con sorriso in mix zone dopo la gara.

La frecciata di Max a Lewis

Esito ben diverso nel secondo confronto. Come detto, Lewis 11 giri dopo, non è riuscito a fermare il secondo attacco di Verstappen dopo il pit stop. Il pilota della Red Bull ha lanciato un attacco ancora più lungo alla curva 3, e sebbene Hamilton lo abbia superato di nuovo alla curva 4, Max è riuscito a portarsi all’interno alla curva 6 e a superarlo definitivamente.

E nelle dichiarazioni ha lanciato comunque una frecciatina al rivale: “Stavo riducendo il distacco (da Russell) anche dopo le battaglie che ho avuto con Lewis. È stato fantastico, ma ovviamente ci è costato parecchio tempo”, ha riassunto Max.

La rivalità storica tra Hamilton e Verstappen

Si perde nella notte dei tempi. In quel 2021 che li ha visti protagonisti di uno dei mondiali più in bilico e anche più avvincenti della storia recente della F1 deciso all’ultimo giro dell’ultima gara di Abu Dhabi con un controverso finale e il sorpasso di Max con gomme nuove contro Lewis con gomme usate, dopo una contestatissima ripartenza da safety car.

Ma prima di quell’ultimo duello era successo di tutto: la collisione a Silverstone, alla Cops che ha visto Max finire contro il muro, quella alla prima variante di Monza con la Red Bull dell’olandese finita sopra la Mercedes dell’inglese, e poi ancora l’aggressività spinta al limite in Brasile, simile alla manovra dell’Austria, e in Arabia Saudita a toccarsi in surplace in rettilineo. Sempre col pelo sullo stomaco, roba che solo i campioni possono regalare. Alla prossima, magari a Silverstone!