Scintille tra Hamilton e Verstappen nel finale delle prove libere a Monza: i due ruota a ruota si mandano a quel paese, poi Max tira la staccata a Lewis e quasi lo prende, da qui le proteste di entrambi in radio

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Erano solo prove libere ma Hamilton e Verstappen le hanno trasformate in una sorta di regolamento di conti. E’ successo tutto nel finale quando i due si sono beccati in pista, praticamente nell’ultimo giro, nel tentativo di prendere una scia buona, peraltro quella di Leclerc che era davanti a loro. Ed è così che Max e Lewis sono quasi venuti al contatto alla prima variante lanciandosi accuse previse via radio. Vediamo cosa è successo.

Scintille tra Verstappen ed Hamilton in fp3

Siamo sul finale di una rovente terza e ultima sessione di prove libere esasperata dalla ricerca del gioco delle scie e tanto traffico in vista delle qualifiche e della caccia alla pole che si giocherà sul filo dei centesimi o dei millesimi. Verstappen ed Hamilton si ritrovano alle spalle di Leclerc e battezzano quella come una buona scia per fare il tempo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Charles è compagno di Lewis ma a Max poco gliene importa. Entra deciso alla Ascari e passa Hamilton che però gli restituisce il favore alla Parabolica-Alboreto. I due campioni del mondo se la giocano ruota a ruota e il duello continua, Max affianca Lewis in rettilineo d’arrivo, a 300 km/h gli fa il pollice quasi a dirgli ironicamente: “bravo, bella cosa hai fatto”.

Sembra finita là, Hamilton sfila avanti ma Verstappen ha il colpo di genio della provocazione, allunga la staccata alla prima variante ed entra deciso su Lewis manco fosse in gara come in Ungheria. L’inglese della Ferrari allunga la curva e taglia la chichane per evitare il contatto come nel 2021 quando salì letteralmente sulla Red Bull dell’olandese. Alla faccia delle prove libere…

Team radio, Hamilton e Verstappen si danno la colpa

Lo scontro continua indirettamente via radio. Max si apre con il suo ingegnere di pista Lambiase: “Lui ha causato questo”, Lewis non è da meno e via radio a Carlo Santi dice più o meno la stessa cosa: “Sono stato bloccato da Max” ricevendo in risposta: “Sì, l’abbiamo visto” dal suo ingegnere.

Max e Lewis quante ruggine

Difficile elencare tutti gli episodi che hanno visto protagonisti Hamilton e Verstappen in un duello infinito che ha avuto il suo culmine nel 2021 in cui si sono giocati il titolo in quel finale da thriller con tanto di sorpasso all’ultimo giro di Max a Lewis tra mille polemiche per la ripartenza dietro la Safety Car.

Basta citare l’incidente di Silverstone alla Cops che ha visto Max finire contro il muro e poi in ospedale, quella alla prima variante proprio a Monza con la Red Bull dell’olandese finita sopra la Mercedes dell’inglese, e poi ancora il sorpasso al limite a cui Max è stato costretto da Lewis in Brasile, e in Arabia Saudita a toccarsi in surplace in rettilineo.

Ma anche quest’anno i due sono spesso venuti a contatto, in Canada col sorpasso di Hamilton a Verstappen a prendersi il podio, poi in Austria il duello rusticano e infine in Ungheria quando l’olandese ha sorpreso l’inglese sul rettilineo con una staccata al limite. Sempre col pelo sullo stomaco, roba che solo i campioni possono regalare.