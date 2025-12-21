Hamilton: "Facile vincere in Mercedes" lo schiaffo di Villeneuve ma Lewis si gode New York con Michael B. Jordan

Un altro affondo, uno schiaffo che fa male se lui non avesse le spalle larghe. Sempre sotto le luci dei riflettori Lewis Hamilton. Ancor di più dopo una prima stagione disastrosa con la Ferrari. L’ultimo in ordine di tempo a infierire in maniera pesante sull’inglese è stato il solito Jacques Villeneuve che l’ha toccata piano, per dire un eufemismo, sminuendo il 7 volte campione del mondo proprio in quei 6 titoli conquistati con la Mercedes negli anni d’oro.
Lewis dal canto suo sta ricaricando le pile lontano, oltreoceano. Si trova a New York dove si sta già allenando in vista della prossima stagione, si spera del riscatto per lui e per la Ferrari. Concedendosi qualche serata glamour come dimostra la foto insieme al regista e attore statunitense Michael B. Jordan
Villeneuve critica pesantemente Hamilton
Non si placa l’onda di critiche nei confronti di Lewis Hamilton dopo la sua prima stagione con la Ferrari in F1. L’inglese non è riuscito a conquistare nessun podio se si esclude quel sabato magico e mai più ripetutosi a Shanghai con pole e vittoria nella Sprint ma che sono rimasti un unicum dentro un campionato disastroso.
Lewis a New York: “Amo NY City”
Dal canto suo Hamilton si gode la sosta lontano dai clamori della F1 ma senza fare quella vita riservatissima che aveva promesso dopo Abu Dhabi. Avrà forse buttato il telefono di lavoro ma non ha sicuramente smesso di fare vita social. Tanti i momenti condivisi dal pilota inglese che si trova a New York. Sedute di corsa da 10mila metri al giorno tra le strade leggermente innevate, sembra tanta determinazione nel voler cancellare il 2025 disastroso sulla rossa.
Cittadino del mondo, Lewis ha espresso la sua preferenza per NY: “La mia città preferita. New York è un posto così stimolante e profondo. Sono così grato di trascorrere del tempo qui ogni anno, dove è così facile riflettere e attingere alla nostra creatività e umanità. Il mondo va veloce e non possiamo dimenticare quanto sia importante muoversi con pace e circondarsi di persone che si interessano con curiosità e affetto. I amo NY, sempre”. Tra le tante foto postate una in particolare con l’attore e regista Michael B. Jordan noto anche e soprattutto per la saga Creed sequel di quella di Rocky.