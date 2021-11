F1: Hamilton vs Verstappen, secondo Ralf Schumacher è già finita

22-11-2021 11:05

Il duello mondiale tra Lewis Hamilton e Max Verstappen sta raggiungendo il suo culmine con le ultime due gare della stagione, ma secondo l’ex pilota Ralf Schumacher l’esito sembra ormai scritto: “Max dà tutto e dimostra quanto è bravo, ma in circostanze normali non ha alcuna possibilità. Abbiamo visto anche qui che la Mercedes è molto più veloce, e non ha bisogno di andare oltre il regolamento come sospetta la Red Bull”.

Schumacher si riferisce all’ultima querelle sul DRS contestato della Mercedes: “Ad ogni modo, non do per scontato che qualsiasi squadra disobbedisca intenzionalmente alle regole. Se lo fai, si accetta il rischio di esplorare zone molto grigie, e qualcosa può sempre andare storto”.

