F1, Hulkenberg: "Ho rifiutato la Mercedes"

Il pilota tedesco Nico Hulkenberg ha rivelato ad AvD Motorsport Magazin di aver rifiutato un’offerta della Mercedes: “Non mi vedo in un ruolo di pilota di riserva, sono stato in un abitacolo da pilota titolare per 10 anni e sono rimasto a piedi poco prima dell’inizio del Mondiale. Quindi accettare di fare un passo indietro senza molte possibilità di rientrare ha poco senso, per quanto mi riguarda”.

“Non è la strada che voglio percorrere. Ho parlato con molte persone dall’inizio dell’anno. Silverstone non ha cambiato le cose. La situazione è in continua evoluzione, ma non mi aspetto di fare altre gare in questa stagione. Naturalmente qualcosa più sempre succedere durante la stagione, ma non me lo aspetto. Mi tengo in forma e pronto per quando posso, ma non credo che succederà una settimana sì e l’altra no. Sto lavorando per ritornare nel 2021”.

OMNISPORT | 24-08-2020 15:07