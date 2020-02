F1, il piano B di Vettel: ipotesi sorprendente sul suo futuro

Nel circus si discute sul futuro di Sebastian Vettel tra ritiro, rinnovo con la Ferrari, e possibile trasferimento in un altro top team al termine del Mondiale 2020. Sulla questione si è espresso un addetto ai lavori che lo conosce molto bene, il consigliere della Red Bull Helmut Marko, che con il pilota tedesco ha vinto 4 Mondiali dal 2010 al 2013.

“Sebastian è un po’ in trappola con i trasferimenti – ha affermato a Motorsport-Megazin – .La Ferrari si è impegnata con Leclerc, mentre noi abbiamo siglato un accordo a lungo termine con Verstappen”.

Il quattro volte campione del mondo, reduce da un anno sotto tono, è in scadenza di contratto con la Ferrari a fine anno. “Seb può esibirsi solo questa stagione e ritengo abbia tutte le carte in regola per fare bene, soprattutto se dovesse avere tra le mani una vettura che si adatta alle sue caratteristiche. In questo caso Ferrari potrebbe valutare una conferma”.

Difficile, se non impossibile, un suo ritorno alla Red Bull: “Con l’estensione di Max non riesco a vedere i due insieme. Da un punto di vista finanziario sarebbe molto difficile”.

Ma il piano B di Vettel potrebbe essere a sorpresa la Mercedes, soprattutto se il boss Toto Wolff non dovesse trovare un accordo economico con Lewis Hamilton, altro top driver in scadenza: “Va valutato anche un possibile passaggio alla Mercedes. La situazione Hamilton non si è ancora sbloccata e il passaporto tedesco di Seb sarebbe solo un punto a suo favore. Parliamo di uno scenario interessante”.

Nonostante non abbia brillato nell’ultima stagione, Vettel resta un pilota di primo livello, secondo Marko: “Se Sebastian si sente a suo agio ed ha un auto adatta al suo stile di guida, allora rimane uno dei migliori piloti in circolazione. E’ uno molto diretto che non vuole saperne nulla di politica o lotte interne, Leclerc in questo è avvantaggiato in quanto ha come magager Nicolas Todt, Vettel potrà controbattere solo con le sue prestazioni”.

SPORTAL.IT | 06-02-2020 20:00