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F1, Imola ultima gara al posto di Abu Dhabi: il sindaco Panieri vola in Ungheria. Malesia al posto del Bahrain

Imola ultima tappa del Mondiale 2026 di F1 a dicembre, difficile ma non impossibile: il sindaco in Ungheria per capire le possibilità di sostituire Abu Dhabi in caso di cancellazione per la guerra

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Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Difficile ma non impossibile. Imola vuole rientrare nel calendario di Formula 1 e lo vuole fare già quest’anno. Addirittura come chiusura del campionato 2026. Per questo motivo il sindaco Marco Panieri è stato avvistato nel paddock del circuito dell’Hungaroring dove sta facendo tappa il Mondiale per capire se ci sono le possibilità di organizzare un Gran Premio sul circuito del Santerno a fine stagione proponendosi come “recupero” dell’ultima gara di Abu Dhabi qualora saltasse per i conflitti in Medio Oriente. Intanto è quasi sicuro che la Malesia sostituirà il Bahrain.

Imola e il grande sogno dell’ultima gara 2026

Il meteo è forse l’unico ostacolo. Ma intanto Imola sogna di rientrare nel grande giro della F1 già da quest’anno. E ci crede forse il sindaco Marco Panieri che è volato a Budapest dove si sta disputando il Gran Premio di Ungheria, 11° tappa del Mondiale. I venti di guerra in Medio Oriente dopo aver fatto saltare le gare di aprile in Bahrain e Arabia Saudita stanno mettendo a rischio anche il Gp di Abu Dhabi che da calendario dovrebbe essere come da un po’ di anni a questa parte l’ultima gara del campionato.

Se dovesse saltare anche la corsa di Yas Marina, Imola sarebbe pronta a candidarsi per sostituirla. Il tracciato del Santerno intitolato a Enzo e Dino Ferrari è un circuito permanente dove si disputano gare di oni tipo durante l’anno ed è stata tappa del Mondiale di F1 fino allo scorso anno. Non sarebbe un problema organizzare una gara di F1. L’handicap in questo senso è rappresentato dal meteo perchè dicembre offre un tempo freddo, spesso piovoso, a volte anche neve, in Emilia Romagna. Ma tentar non nuove.

Gp Malesia, a Sepagn si recupera il Gp del Bahrain

Quello che sembra oramai scontato è che il circuito di Sepang in Malesia possa sostituire il Gran Premio del Bahrain, saltato lo scorso aprile insieme a quello di Arabia Saudita. La data più probabile è nella finestra tra le tappe di Baku e Singapore. Mentre per Jeddah si va verso la cancellazione senza recupero.

F1, Imola ultima gara al posto di Abu Dhabi: il sindaco Panieri vola in Ungheria. Malesia al posto del Bahrain Ansa

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