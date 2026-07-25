Difficile ma non impossibile. Imola vuole rientrare nel calendario di Formula 1 e lo vuole fare già quest’anno. Addirittura come chiusura del campionato 2026. Per questo motivo il sindaco Marco Panieri è stato avvistato nel paddock del circuito dell’Hungaroring dove sta facendo tappa il Mondiale per capire se ci sono le possibilità di organizzare un Gran Premio sul circuito del Santerno a fine stagione proponendosi come “recupero” dell’ultima gara di Abu Dhabi qualora saltasse per i conflitti in Medio Oriente. Intanto è quasi sicuro che la Malesia sostituirà il Bahrain.
Imola e il grande sogno dell’ultima gara 2026
Il meteo è forse l’unico ostacolo. Ma intanto Imola sogna di rientrare nel grande giro della F1 già da quest’anno. E ci crede forse il sindaco Marco Panieri che è volato a Budapest dove si sta disputando il Gran Premio di Ungheria, 11° tappa del Mondiale. I venti di guerra in Medio Oriente dopo aver fatto saltare le gare di aprile in Bahrain e Arabia Saudita stanno mettendo a rischio anche il Gp di Abu Dhabi che da calendario dovrebbe essere come da un po’ di anni a questa parte l’ultima gara del campionato.
Se dovesse saltare anche la corsa di Yas Marina, Imola sarebbe pronta a candidarsi per sostituirla. Il tracciato del Santerno intitolato a Enzo e Dino Ferrari è un circuito permanente dove si disputano gare di oni tipo durante l’anno ed è stata tappa del Mondiale di F1 fino allo scorso anno. Non sarebbe un problema organizzare una gara di F1. L’handicap in questo senso è rappresentato dal meteo perchè dicembre offre un tempo freddo, spesso piovoso, a volte anche neve, in Emilia Romagna. Ma tentar non nuove.
Gp Malesia, a Sepagn si recupera il Gp del Bahrain
Quello che sembra oramai scontato è che il circuito di Sepang in Malesia possa sostituire il Gran Premio del Bahrain, saltato lo scorso aprile insieme a quello di Arabia Saudita. La data più probabile è nella finestra tra le tappe di Baku e Singapore. Mentre per Jeddah si va verso la cancellazione senza recupero.