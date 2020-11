F1, Imola: trionfano Hamilton e la Mercedes. Leclerc quinto

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio dell’Emilia Romagna. A Imola il pilota anglocaraibico ha conquistato il suo 93esimo successo in Formula 1, ribadendo la sua supremazia totale. Sul podio insieme a lui il compagno della Mercedes Valtteri Bottas, secondo, e Daniel Ricciardo (Renault). Niente da fare per Max Verstappen, costretto al ritiro quando era secondo.

Bilancio poco positivo per la Ferrari: Charles Leclerc, dopo essere partito settimo, ha chiuso al quinto posto dietro Kvyat. Sebastian Vettel è invece solo dodicesimo, anche penalizzato da un problema al pit stop.

Grazie alla doppietta di Imola, la Mercedes ha conquistato il settimo titolo costruttori con largo anticipo sulla fine del campionato.

LA GARA

Al via ottimo spunto di Verstappen che sopravanza Hamilton e si mette alle spalle del leader Bottas. Poi Ricciardo, e Gasly, Leclerc buon quinto. Vettel nelle retrovie entra in contatto con la Haas di Magnussen e la manda in testacoda.

Si allontana il terzetto Bottas-Verstappen-Hamilton, con il finlandese che cerca di prendere il largo. Gasly è costretto a ritirarsi per un problema meccanico della sua Alpha Tauri.

Bottas e Verstappen rientrano ai box intorno al ventesimo giro, ritarda invece il ritorno ai box Hamilton che con una serie di giri veloci stupisce tutti, mettendo tra lui e il compagno di scuderia finlandese il gap sufficiente per restare davanti dopo la sua sosta.

Hamilton rientra al 30esimo giro e, anche approfittando di una virtual safety car per il ritiro di Ocon, resta al comando della corsa con largo margine su Bottas e Verstappen, in duello tra loro per la seconda posizione.

Nuovo caso Vettel al 41esimo giro: il tedesco aveva ritardato il ritorno ai box, era quarto e stava facendo una buona gara, ma il cambio gomme è troppo lento (10 secondi) causa montaggio dell’anteriore destra, e rientra solo in 14esima posizione.

Al 43esimo giro Bottas fa un errore e va in bloccaggio, Verstappen lo sorpassa alla curva Rivalsa e si prende la seconda posizione, cogliendo immediatamente l’opportunità offerta dal finlandese.

Arriva però la doccia gelata per l’olandese al 51esimo giro: il pilota della Red Bull finisce sulla ghiaia ed è costretto al ritiro. Dentro la safety car, si annulla il cap tra Hamilton e Bottas con il finlandese ora all’assalto della prima posizione del compagno di squadra. Dietro nel caos Leclerc è quarto, Vettel dodicesimo.

Alla ripartenza non bene il monegasco: Kvyat gli soffia la quarta posizione. Davanti Hamilton prende subito margine su Bottas e conquista l’ennesima vittoria.

Ordine di arrivo

Hamilton

Bottas

Ricciardo

Kvyat

Leclerc

Perez

Sainz

Norris

Raikkonen

Giovinazzi

OMNISPORT | 01-11-2020 14:52