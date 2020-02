F1, imprevisto Ferrari nei test: guai Vettel, in pista Leclerc

Su il sipario sulla stagione 2020 di Formula 1. Nella mattinata di mercoledì sono iniziati i primi test invernali della stagione sul tracciato del Montmelò a Barcellona, in vista del via del Mondiale, in programma il 15 marzo a Melbourne.

Subito un cambio di programma dell'ultim'ora in casa Ferrari: Sebastian Vettel, che avrebbe dovuto essere il primo pilota di Maranello a debuttare ufficialmente in pista sulla nuova SF1000, si è sentito poco bene ed ha lasciato il posto al compagno di scuderia Charles Leclerc.

Il pilota tedesco non è potuto scendere in pista a causa di un'influenza: ha partecipato alle foto di gruppo sul rettilineo di partenza, ma poi è tornato subito in albergo per curarsi.

Al lavoro quindi il pilota monegasco, che potrebbe scendere in pista anche giovedì se le condizioni di Vettel non dovessero migliorare: nei piani del Cavallino sarebbe invece prevista l'alternanza dei due piloti.

Per la Mercedes subito in pista Valtteri Bottas, mentre per la Red Bull comincia la prima guida, Max Verstappen. Primo giorno di test anche per il pilota italiano dell'Alfa Romeo Racing Antonio Giovinazzi.

I test a Montmelò dureranno fino a venerdì, mentre la seconda sessione di prove pre-stagionali è in programma sempre sulla pista catalana dal 26 al 28 febbraio.

SPORTAL.IT | 19-02-2020 10:08