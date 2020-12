F1 in ansia, Williams ricoverato: le condizioni di Sir Frank

Un fulmine a ciel sereno per il mondo della Formula 1 che oggi, con gli young test ad Abu Dhabi ha definitivamente chiuso la propria stagione 2020. E’ rimbalzata infatti dall’Inghilterra la notizia del ricovero in ospedale di Frank Williams lo storico patron della scuderia omonima che ha segnato un’epoca e più del circus e che proprio qualche mese ha definitivamente passato la mano vendendo la scuderia che ha fatto incetta di titoli negli anni ’80/’90.

Frank Williams in ospedale, il comunicato della famiglia

La notizia del ricovero di Sir Frank è stata diffusa dalla stessa famiglia, del 78enne fondatore ed ex team principal della scuderia che porta il suo nome, e che al tempo stesso ha chiesto riserbo per il futuro. “Sir Frank Williams è stato recentemente ricoverato in ospedale dove si trova attualmente in condizioni stabili – si legge nel comunicato postato anche sui social della scuderia di Grove – le condizioni di salute di Frank sono una questione privata e quindi la famiglia non rilascerà ulteriori dettagli in questo momento. Vi chiediamo di rispettare la privacy della famiglia. Il team rilascerà un ulteriore aggiornamento a tempo debito. Grazie”.

Williams ha segnato la storia della F1

Frank Williams è una colonna del circus capace da pilota (rimasto in sedia rotelle dopo un incidente automobilistico nel 1986), di diventare poi fondatore, nel ’77, di uno dei più storici team factory della F1 capace di conquistare a cavallo degli anni ’80/’90 qualcosa come 9 campionati costruttori e 7 titoli piloti, da Piquet a Prost a Mansell. Venuta meno la competitività è arrivata anche la crisi economica e prestazionale del team che negli ultimi anni, con sir Frank sempre più lontano dalle corse, è passato nelle mani di sua figlia Claire. La scorsa estate, ad agosto, la Williams Racing è stata venduta a Dorilton Capital, la società d’investimento americana presieduta da Matthew Savage,che ha però mantenuto il nome della storica scuderia che sarà sempre legata al grande Frank.

SPORTEVAI | 15-12-2020 22:59