F1, incidente per Colapinto durante i test in Ungheria: come sta il pilota Alpine, gli aggiornamenti

Franco Colapinto ha subito un incidente stamane durante le sessioni di test Pirelli per le gomme 2026, in programma sul circuito ungherese. Alpine ha aggiornato sulle condizioni dell'argentino, che non destano preoccupazioni. Mistero sulle cause del sinistro

Terminato il GP di Ungheria, ultimo prima della pausa estiva con la F1 che tornerà a fine agosto per iniziare la parte conclusiva della stagione, sullo stesso Hungaroring si stanno tenendo i test Pirelli per sviluppare le gomme che vedremo in pista dal 2026. Tra i team chiamati a svolgere la due giorni di sessioni cominciata ieri anche Alpine, ma per questa scuderia ci sono stati attimi di apprensione per un incidente che ha coinvolto Franco Colapinto.

La dinamica dell’incidente di Colapinto nei test in Ungheria

L’argentino stava svolgendo stamane il proprio test (in cui si alterna con l’altro pilota titolare, Pierre Gasly, ma è presente anche il collaudatore Paul Aron) quando ad un certo punto uscendo da curva-11 ad alta velocità ha perso il controllo della sua A525, uscendo fuori dal tracciato e andando a sbattere malamente contro le protezioni a bordo pista.

Colapinto è stato prontamente soccorso sul posto, per poi essere condotto al centro medico per i necessari controlli. Un comunicato ufficiale diramata da Alpine ha confermato la dinamica dell’incidente, e ha anche rassicurato sulle condizioni del pilota, il quale “è in buone condizioni”.

Colapinto “sta bene”, ma è mistero sulle cause dell’incidente

Non è però chiaro cosa abbia determinato l’uscita di pista della vettura di Colapinto. Secondo la ricostruzione di Motorsport.com l’argentino ha perso il controllo della propria auto a causa dell’assetto scarico (utile per simulare le condizioni che i piloti si ritroveranno con le proprie monoposto nel 2026), più che per via delle nuove gomme Pirelli. Ma per il momento ci sono più dubbi che certezze.

L’unica cosa su cui possiamo essere sicuri è che non è un buon periodo per Colapinto: chiamato a sostituire Jack Doohan all’inizio della stagione attuale, il 22enne langue nel fondo della classifica piloti alla mesta quota di zero punti. Se non fosse per Gasly, Alpine avrebbe lo stesso saldo in quella costruttori, dove comunque resta fanalino di coda con 20 punti.

Va da sé che la posizione dello stesso Colapinto all’interno del team guidato da Flavio Briatore resti in bilico, tanto che si parla di una possibile sostituzione con il veterano Valtteri Bottas o con Sergio Perez, a sua volta accostato seriamente a Cadillac.

I test Pirelli in Ungheria: oggi tocca anche alla Ferrari

Tornando ai test del fornitore unico in Ungheria, oltre ad Alpine partecipano anche McLaren (che schiera Lando Norris, fresco vincitore all’Hungaroring), Racing Bulls (con Liam Lawson) e la Ferrari, in pista oggi con Charles Leclerc. I prossimi appuntamenti sono in programma a Monza, al Mugello e a Città del Messico.

Le scuderie utilizzano delle vetture di tipo mule, in modo da adattarle ai nuovi pneumatici di cui verranno testate in particolare le mescole C3, C4 e C5 per i vari prototipi. Nella mattina le monoposto effettuano dei giri brevi, per poi passare a dei long run con stint più lunghi in modo tale da valutare non solo le prestazioni, ma anche il degrado degli pneumatici.