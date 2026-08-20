Antonelli conferma la penalità a Monza e vota Ferrari: "Rivale per il titolo fino alla fine". Addio a Mercedes e rammarico Verstappen

Kimi lancia la sfida a Hamilton e alla Ferrari dopo la pausa estiva e conferma la penalità a Monza. A Zandvoort arriva anche un indizio sul futuro in Mercedes

Kimi Antonelli torna in pista dopo lo stop estivo da leader del Mondiale. Il giovane bolognese arriva a Zandvoort con 50 punti di vantaggio su Lewis Hamilton e con un obiettivo chiarissimo: difendere la leadership, anche accettando qualche sacrificio strategico. Uno di questi sarà proprio a Monza, nella gara “di casa”, dove la Mercedes monterà una nuova power unit costringendo il leader del Mondiale a scontare una penalità in griglia.

Monza scelta per limitare i danni

La decisione è ormai presa. Antonelli utilizzerà a Monza la quinta unità della power unit Mercedes, andando incontro a una penalizzazione che lo costringerà a perdere posizioni sulla griglia di partenza. Una scelta tutt’altro che casuale, ma maturata considerando le caratteristiche del tracciato brianzolo e soprattutto la necessità di contenere l’impatto sul campionato: “È una delle piste su cui è più facile sorpassare – ha spiegato Kimi – È vero anche che è la mia gara di casa, però adesso penso più al campionato e visto che per forza dovremo andare in penalità a un certo punto della stagione”. Kimi avverte comunque i rivali: “Cercheremo di recuperare per fare una bella gara davanti ai tifosi”. Il sacrificio di Monza, dunque, deve essere visto come un investimento sui successivi appuntamenti.

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Ferrari nel mirino, Mercedes chiamata a reagire

La seconda parte della stagione potrebbe però presentare alla Mercedes una sfida molto più complicata rispetto alla prima. Antonelli non si nasconde: “Credo che la Ferrari sarà la rivale principale nella seconda parte di stagione”. La Scuderia di Maranello, infatti, ha continuato a sviluppare la propria monoposto mentre il team di Brackley non introduce aggiornamenti prestazionali significativi dal Gran Premio del Canada. Un divario che potrebbe ridursi ulteriormente con i prossimi sviluppi. Ferrari ha in programma novità importanti e Antonelli si aspetta quindi una lotta molto serrata tra le principali protagoniste del campionato.

A Zandvoort, invece, il bolognese considera McLaren la favorita, anche sulla base della competitività dimostrata dalla squadra inglese sul circuito olandese nelle ultime stagioni. La Mercedes resta comunque fiduciosa nelle qualità della propria vettura. Il prossimo grande pacchetto evolutivo dovrebbe arrivare più avanti, probabilmente a Sepang, con l’obiettivo di riportare la monoposto nelle condizioni di competitività mostrate nella prima parte dell’anno.

Il rammarico su Verstappen e l’indizio sul futuro

A Zandvoort non poteva mancare una domanda sul futuro e, soprattutto, su Max Verstappen. Il rinnovo del quattro volte campione del mondo con Red Bull ha chiuso, almeno per il momento, le indiscrezioni su un possibile approdo dell’olandese in Mercedes. Antonelli, però, ammette che l’idea di averlo come compagno lo avrebbe incuriosito. “Mi aspettavo il suo rinnovo. Non riesco a pensare a Max lontano dalla F1. Averlo come compagno di squadra non mi sarebbe dispiaciuto. Sarebbe stato molto tosto e stimolante per me confrontarsi con il migliore serve anche a capire il tuo livello. Magari in futuro…”

“Al momento, però, sono molto contento di avere George Russell come compagno. È esperto e molto veloce e mi ha fatto crescere molto come pilota”. E proprio parlando del rapporto con Mercedes arriva la frase che potrebbe alimentare qualche riflessione sul futuro. Antonelli considera la scuderia una vera famiglia e immagina di poter restare a lungo a Brackley: “Mi vedo qui a lungo, e sarebbe bello poter diventare una bandiera come Max lo è per Red Bull. Poi, sul futuro più lontano chissà, mai dire mai. Ma io voglio vincere con Mercedes”.