F1, Jean Todt e il futuro dei carburanti

Intervistato al FIA Prize Giving 2020, il presidente della FIA Jean Todt ha parlato di quelli che saranno gli siluppi tecnologici del triennio 2022-2025. Gli investimenti sulla tecnologia pulita saranno sempre molto importanti, nonostante la crisi che sta investendo l’intero settore auto.

Queste le sue parole:

“La Federazione Internazionale sta guidando il Motorsport e tutto il settore automotive verso un futuro in cui a farla da padrone saranno i carburanti privi di carbonio, in modo da contribuire ad un pianeta più ecologico, riducendo l’impatto ambientale delle nostre attività”, ha dichiarato il Presidente della FIA. “Attraverso lo sviluppo di carburanti realizzati sfruttando scarti biologici di varia origine, capaci di alimentare anche le monoposto di Formula 1, stiamo compiendo un ulteriore passo in avanti”.

“Siamo sicuri che, con il supporto delle più importanti società che si occupano di ricerca nel campo dell’energia, sapremo combinare alla perfezione ricerca tecnologica e performance in pista”.

OMNISPORT | 20-12-2020 20:25