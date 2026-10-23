Antonelli è a un passo dal diventare campione del mondo di Formula 1, Kimi calcoli alla mano deve totalizzare 23 punti in più rispetto a Russell per aggiudicarsi il titolo domenica sera dopo la gara di Austin

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Manca poco a qualcosa di storico, sensazionale, per certi versi incredibile. Anche se lui ha fatto sembrare tutto normale. Da qui alla fine della stagione ogni gara, ogni fine settimana può essere quello buono per Kimi Antonelli per laurearsi campione del mondo di Formula 1 con largo anticipo. Il primo match point arriva nel Gran Premio di Austin. Al Cota al pilota della Mercedes serve però un incastro perfetto ma soprattutto non dipende tutto da lui, serve anche che l’altro, forse unico ancora contendente al titolo, il compagno, George Russell, vada male, malissimo.

Mondiale di F1, la situazione: Kimi a un passo dal titolo

Non sente la pressione Antonelli a un passo dal diventare campione del mondo di Formula 1 ed è solo questione di tempo prima che possa conquistare il suo primo titolo riportando l’iride in Italia dopo oltre settanta anni per quello che sarebbe un successo storico, anche per l’età: sarebbe il più giovane vincitore della storia della F1. Con ancora 6 Gran Premi da disputare in questa stagione, Antonelli ha il Campionato in mano, se non in cassaforte e potrebbe conquistarlo proprio questo fine settimana nella prima di 4 tappe nelle Americhe, al Gp degli Stati Uniti.

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Cosa serve ad Antonelli per diventare campione del mondo

Attualmente Kimi è in testa alla classifica con un totale di 340 punti, seguito da George Russell e Lewis Hamilton con rispettivamente 238 e 229 punti. Ciò rappresenta un distacco di 102 e 111 punti. Da qui alla fine della stagione, come detto, mancano solo 6 gare e non ci sono più Sprint Race. Quindi restano in palio un totale di 150 punti, compresa la gara di Austin che si disputa nel fine settimana al Cota.

Calcolatrice alla mano, Antonelli deve totalizzare 23 punti in più rispetto a Russell per aggiudicarsi il titolo domenica sera. In soldoni Kimi per laurearsi campione del mondo già ad Austin deve vincere la corsa e sperare che Russell faccia 9°, 10° o peggio, comunque finendo fuori dalla zona punti o ritirato.

Antonelli campione del mondo se…

Kimi vince e Russell arriva 9°

Kimi vince e Russell arriva 10°

Kimi vince e Russell finisce 11° o comunque fuori dai punti

Kimi vince e Russell si ritira

La classifica del Mondiale piloti di F1

Kimi Antonelli – 340 punti George Russell – 238 punti Lewis Hamilton – 229 punti Max Verstappen – 221 punti Charles Leclerc – 215 punti Lando Norris – 201 punti Oscar Piastri – 138 punti

L’incognita Qatar e Abu Dhabi su Antonelli campione

C’è anche una discriminante molto importante sul titolo di Kimi. Antonelli potrebbe diventare campione del mondo molto prima, anche pur non vincendo ad Austin, addirittura anche stando comodamente a casa, in albergo o tra uno spostamento all’altro dal Texas al Messico. Tutti i calcoli che abbiamo fatto finora hanno valenza con il calendario attuale, che prevede la disputa dei GP del Qatar e di Abu Dhabi confermati dallo stesso presidente FIA Ben Sulayem nonostante i venti di guerra che stanno soffiando sul Medio Oriente.

Ma se le due gare di Losail e Yas Marina dovessero essere cancellate e rimpiazzate dalla sola Imola, ci sarebbe quindi una gara in meno da disputare e ad Austin ad Antonelli basterebbe arrivare davanti a Russell o non perdere più di 2 punti dall’inglese per vincere il titolo.