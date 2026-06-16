Antonelli si consola a tavola dopo la delusione: il pranzo a Riccione e il confronto generazionale con Hamilton

Andrea Kimi Antonelli ha ricaricato le batterie in un ristorante vicino casa dopo il ritiro a Barcellona, si profila un duello con Hamilton per il Mondiale, due età e due mondi diversi ma un destino che si incrocia

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Non si può vincere sempre. Lo sa bene Andrea Kimi Antonelli rimasto a terra, in tutti i sensi, dopo la gara di Barcellona. A terra con la batteria della sua Mercedes e a terra col morale per aver perso un ottimo 2° posto conquistato appena un paio di giri prima superando Russell.

E allora cosa c’è di meglio di una bella mangiata vicino casa per consolarsi. Il talentino bolognese ha così pranzato a Riccione rendendo felice i gestori di un ristorante locale. Adesso un po’ di riposo a casa in vista dell’Austria e di un mondiale che con Hamilton alle spalle offre uno scontro generazionale interessante

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Delusione catalana per Antonelli

Si è fermata a 5 la streak di Antonelli. Ci ha pensato Lewis Hamilton a mettere la parola “fine” alla striscia di vittorie di Kimi. Peccato che da Barcellona Andrea sia tornato con le pive nel sacco e zero punti nella classifica piloti. Colpa della batteria della sua power unit Mercedes che lo ha lasciato a terra subito dopo il gran sorpasso sul rivale e compagno Russell che lo aveva issato al 2° posto alle spalle della Ferrari #44.

Kimi a pranzo a Riccione, il post di ringraziamento

Tanta delusione ma niente che l’aria di casa unita a una bella mangiata non possa cancellare. Ed è così che Antonelli ha ritrovato il sorriso tornando nella sua Emilia Romagna per godersi qualche giorno di pace, riposo e tranquillità prima di rituffarsi nel Mondiale, tra due settimane al Red Bull Ring in Austria.

Per ricaricare le batterie, non quelle causa del ritiro in Spagna, nel day after il Gp di Barcellona, Kimi ha scelto il ristorante Altamarea di Riccione che ha postato la foto del pilota della Mercedes con la figlia dei titolari e una frase di ringraziamento: “Da buon emiliano-romagnolo e buon gustaio, ha scelto di fermarsi all’Altamarea per assaggiare la nostra cucina. Grazie Kimi per la visita, è stato un piacere averti a tavola con noi!”

La sfida con Hamilton: 41 anni, 41 punti di vantaggio

La classifica piloti è chiara: Antonelli 156, Hamilton 115. Se tutti fino a qualche settimana fa pensavano che il Mondiale di F1 fosse una lotta a due tra i piloti Mercedes, le ultime gare hanno eletto il terzo incomodo, un po’ a sorpresa. Perchè sorprende parlare di una Ferrari e di un Lewis costanti su alti livelli. Un ossimoro se pensiamo a qualche mese fa, fine 2025 in cui l’inglese si barcamenava anche solo per passare il Q1 in qualifica.

Nelle ultime tre gare Hamilton è il pilota che ha fatto più punti dall’alto di una vittoria e due secondi posti ed è anche l’unico che statistiche alla mano ha completato tutti i giri dei 7 GP sin qui disputati, proprio grazie al ritiro nel finale di Antonelli in Spagna.

Antonelli-Hamilton, rapporto speciale

Lewis e Kimi, Kimi e Lewis. C’è un filo che lega Hamilton ad Antonelli. Evidente, sia nel ruolo, nel passaggio di testimone in casa Mercedes quando il 7 volte campione del mondo ha lasciato il volante al giovane pilota bolognese non ancora maggiorenne.

E poi quegli abbracci, quelle parole, quel sentirsi uno mentore e l’altro allievo del maestro. Proprio Kimi è stato il primo ad abbracciare e complimentarsi con Lewis dopo la vittoria in Spagna che metteva fine a un digiuno lungo quasi due anni. Nonostante le delusione per il ritiro di poco prima che gli aveva fatto perdere 18 punti, Andrea è andato a rendere omaggio al vecchio leone che ha sorriso, ha gradito, in un pieno rispetto che va al di là dello scontro generazionale. E che ci fa pensare ad un Mondiale tutto da gustare da qui ad Abu Dhabi.