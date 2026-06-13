F1, Antonelli sempre più personaggio: dalla maschera dell'Uomo Ragno alla querelle asciugamano con Kim Kardashian

Sempre più personaggio anche fuori dalla pista Kimi Antonelli che ha giocato a distanza con Kim Kardashian sulla questione asciugamano e si è messo la maschera dell'Uomo Ragno per vedere le prove tra il pubblico

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

C’è un ragazzo di 19 anni che sta conquistando il mondo della F1. Il suo nome è Kimi Antonelli ma da questo week end di Barcellona potete chiamarlo Uomo Ragno. Perchè Andrea sta entrando anche nel personaggio, nell’uomo simbolo in questo momento del circus, il nuovo che avanza verrebbe da dire, al cospetto dei grandi “vecchi” Hamilton e Alonso, Verstappen e Leclerc “meno giovani” di lui.

Lo dimostra anche il siparietto a distanza con Kim Kardashian per l’asciugamano di Monaco, restituito al mittente proprio al Montmelò, tutto rigorosamente ripreso dalle videocamere e postato sui social, come da prassi del momento storico.

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Monaco, l’asciugamano restituito, la dedica di Kim per Kimi

Fine della querelle. L’asciugamano è tornato al legittimo proprietario. Ma con tanto di dedica, e che dedica. La questione è nota ed è virale. Parliamo del towel-gate o caso-asciugamano scoppiato al termine del Gp di Montecarlo quando la fidanzata di Lewis Hamilton, Kim Kardashian, è stata pizzicata sotto il podio mentre si appropriava dell’asciugamano del vincitore Antonelli.

Ampiamente documentata sui social della Mercedes, della F1 e personali di Kimi, la questione è stata cavalcata con alcuni simpatici video in cui il 19enne bolognese si chiedesse dove fosse finito quell’asciugamano, anche con la partecipazione di George Russell. Alla fine l’asciugamano è stato restituito al legittimo proprietario, nei box di Barcellona, con tanto di dedica e scontato gioco di parole: “To Kimi from Kim”.

Antonelli diventa Uomo Ragno sugli spalti

Ma Kimi è stato protagonista anche di un altro simpatico siparietto che denota il suo essere, diventare, sempre di più personaggio. Per le folle e tra la folla. Appiedato nelle fp1 dalla rotazione imposta dal regolamento, per lasciare spazio al rookie Vesti, Antonelli ha scelto di seguire la prima sessione di libere dagli spalti del circuito di Barcellona.

Per godersi le fp1 in libertà, Kimi si è coperto dal cappuccio della sua giacca e ha indossato una machera dell’uomo ragno. Di fatto imitando ciò che aveva fatto il suo stesso compagno di scuderia, George Russell al Gran Premio del Messico indossando una maschera da lottatore. L’effetto è stato anche qui esilarante