Antonelli Babbo Natale per i bambini dell'ospedale Rizzoli e Toto Wolff sbotta: "Su Mercedes chiacchiere da bar"

Kimi Antonelli ha fatto tappa all’Istituto Ortopedico Rizzoli della sua Bologna in vista del Natale per portare regali ai piccoli pazienti ricoverati, intanto Toto Wolff rompe il silenzio sulle accuse alla Mercedes per le power unit 2026

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Ha chiuso in crescendo la sua prima stagione in F1. Giovane, giovanissimo, da appena maggiorenne e con tanto di esame di maturità nel mezzo. Quella maturità che poi è arrivata anche in pista nel finale di stagione. Bravo in pista ma anche fuori, Andrea Kimi Antonelli che non ha voluto far mancare il suo spirito natalizio dedicato ai più sfortunati. Come i bambini e ragazzi ricoverati all’ospedale Rizzoli della sua Bologna a cui il pilota della Mercedes ha fatto visita a ridosso del Natale portando doni e sorrisi.

Intanto sempre sul fronte Mercedes, Toto Wolff ha rotto il silenzio sulle polemiche per le eventualità irregolarità della power unit di Brackley del prossimo anno. Ostentando tranquillità sulla regolarità del lavoro dei suoi ingegneri motoristi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Antonelli cuore d’oro in visita al Rizzoli

Campione in pista di oggi e di domani. Ma anche fuori. Kimi Antonelli ha fatto tappa all’Istituto Ortopedico Rizzoli della sua Bologna in vista del Natale per portare regali ai piccoli pazienti ricoverati in ospedale e gli auguri alle loro famiglie e al personale sanitario. Il pilota della Mercedes, oltre ai doni ha regalato foto, autografi e sorrisi ai pazienti e gli operatori presenti che non hanno perso l’occasione per una foto ricordo con Kimi che ha portato un momento di sollievo e di divertimento ai piccoli ricoverati del nosocomio bolognese.

Mercedes, Toto Wolff risponde alle accuse sul motore

Antonelli che rischia di diventare seriamente uno dei protagonisti e pretendenti al titolo il prossimo anno. Negli ultimi giorni continuano a rincorrersi i rumors di un motore monstre partorito dalla Mercedes che sarebbe al limite del nuovo regolamento sulle power unit, anzi decisamente oltre sfruttando alcune zone grigie. Cosa che ha messo in allarme gli altri motoristi, vedi Ferrari, e messo un po’ in ambasce la federazione.

Per la prima volta ha parlato di questa situazione, Toto Wolff, team principal della Mercedes, intervenuto nel podcast “Beyond The Grid” sul sito web ufficiale della F1: “Non ci lasciamo influenzare da pettegolezzi da bar o da parrucchiere, ci fa piacere se siamo considerati favoriti, sicuramente ci saremo anche noi ma non possiamo dire come stiano veramente le cose, magari noi abbiamo sviluppato meglio il motore, altri l’aerodinamica, chi può dirlo”.