Andrea Kimi Antonelli è il fenomeno del momento nello sport italiano, come Sinner e Brignone. Dopo le due vittorie in F1 è un magic moment per lui, la presenza al ranch di Valentino Rossi e la pubblicità Mercedes in tv

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Uno dei tanti fenomeni positivi dello sport made in Italy che si impone nel resto del mondo. In un panorama mai così florido di esaltazione degli sportivi dilettantistici per dirla alla Gravina, dopo Sinner, Brignone e compagnia è arrivato anche il magic moment di Andrea Kimi Antonelli. Le vittorie, la notorietà, l’essere reclamato a destra e a sinistra. Giusto così dal momento che l’Italia non aveva mai avuto qualcosa del genere in F1 se non nei suoi albori, roba da filmati in bianco e nero. E allora giù con pubblicità, effetti benefici sugli ascolti in tv e la benedizione con l’invito al ranch di Valentino Rossi per respirare aria di quarti di nobilità motoristica col Dottore e il suo clan, compreso Marco Bezzecchi, l’Antonelli della MotoGP.

Effetto Antonelli sugli ascolti della F1 in tv

Le proteste del pubblico sui nuovi regolamenti in F1, oltre che degli addetti ai lavori, si fermano ai confini dell’Italia. Secondo un’indagine condotta da Señor de los Medios, l’ultima gara del Mondiale, prima della sosta, il Gran Premio del Giappone ha fatto registrare un drastico calo dell’audience televisiva: in Spagna addirittura del 49% sicuramente correlata all’enorme delusione per la scarsa competitività di Alonso con Aston Martin e di Sainz con Williams, ma ascolti in calo anche in Francia, -43% nonostante gli ottimi risultati dell’Alpine e di Gasly, e anche in Austria, -36% con Red Bull allo sbaraglio, e in Germania col -21% anche col dominio Mercedes.

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Grazie alle vittorie di Antonelli, prima in Cina e poi proprio a Suzuka, e in parte ad un Ferrari ritrovata almeno a livelli accettabili dopo il 2025 nero della scuderia di Maranello, Sky Sport ha registrato un netto innalzamento degli indici di ascolto della gara del Giappone, la seconda vittoria consecutiva di Kimi Antonelli, nuovo leader del Mondiale, ha raccolto 824 mila spettatori medi complessivi con 1 milione 210 mila contatti unici e uno share del 19,2% aumentando del 36% gli ascolti della scorsa stagione.

Kimi in tv con il papà: testimonial Mercedes

Kimi Antonelli in questi giorni è sbarcato anche in tv. Nessun programma ovviamente anche se recentemente, dopo la prima vittoria in Cina è stato ospite a La Pennicanza da Fiorello. Ma il talento bolognese è anche la star della nuova campagna pubblicitaria per la GLC Mercedes full-electric. Il cortometraggio vede la presenza al suo fianco, in macchina, anche di papà Marco.

Una sorta di “in viaggio con papà” che inizia dopo una giornata in pista di Kimi. Sio padre Marco lo lascia guidare il nuovo modello Mercedes, all’inizio Kimi pare ancora teso poi si rilassa alla guida della vettura dotata di tutti i confort tanto da non rispondere nemmeno alla provocazione di un un altro guidatore che lo affianca su una veccchia Mercedes d’annata e poi Antonelli subito dopo un’occhiata complice col papà e una telefonata di Toto Wolff trasforma la sua guida in un autentico momento di connessione e sollievo.

Perchè Antonelli è stato al ranch di Valentino Rossi

Ciliegina sulla torta di questo magic moment per Antonelli è stato l’invito prima di Pasqua a partecipare a una “motorata” al Ranch di Valentino Rossi a Tavullia. C’erano tutti o quasi i piloti dell’Academy del Dottore, tra questi Franco Morbidelli, Andrea Migno, Mattia Pasini, Nicolò Bulega che sta dominando il Mondiale Superbike e Marco Bezzecchi che ha vinto le prime tre gare della MotoGP.

Non è la prima volta che Kimi è ospite del Ranch di Rossi. I due si conoscono da tempo. “Vederlo vincere due weekend perfetti è stato qualcosa di pulito e potente. È solo all’inizio, ma è un prodigio e prima o poi diventerà campione del mondo”, ha detto Vale a La Gazzetta.