Andrea Kimi Antonelli si è raccontato alla Bild, le due vittorie di fila, la pressione in F1, l'amicizia con Sinner e Valentino Rossi e i consigli di Hamilton e Verstappen. Intanto la Ferrari vuole recuperare, quanti aggiornamenti in calendario

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Il pilota del momento. Andrea Kimi Antonelli è arrivato a questa sosta non programmata del Mondiale di F1 in testa al campionato e con due vittorie consecutive tra Cina e Giappone nell’arco di una settimana che a 19 anni sono davvero tanta roba. Stupiscono la crescita e la maturità raggiunta in un solo anno dal bolognese che comincia a essere più conscio, in pista e fuori, del suo valore, come dimostra l’intervista rilasciata alla Bild.

Con lui la vituperata F1 di questi nuovi regolamenti sta guadagnando audience televisiva in Italia in controtendenza col resto d’Europa, una sorta di effetto Sinner di cui ha beneficiato il tennis. Kimi traina il circus nel Bel Paese e non la Ferrari che però sta cercando le contromosse per colmare il gap dalla Mercedes se non alla ripresa a Miami, per la prossima estate

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Antonelli: “Mi dà 8,5 come inizio di stagione”

È l’uomo del momento. Kimi Antonelli ha vinto due delle prime tre gare di Formula 1 della nuova stagione ed è saldamente al comando del Campionato del Mondo, come il pilota più giovane di sempre. Eppure laddove per tutti Kimi sia quasi da 10, lui si dà meno ed è pronto ad ammettere gli errori: “Come voto direi 8,5, ho commesso degli errori che si potevano evitare. In Australia avrei avuto maggiori possibilità di vincere (è arrivato 2°, ndr) se non fossi andato fuori nella terza sessione di prove libere. In Cina e in Giappone, le mie partenze avrebbero potuto essere migliori”. Poi l’avvertimento per gli avversari:

“Non ho ancora raggiunto il mio limite. Imparo molto ogni fine settimana”.

Da Valentino Rossi a Sinner, Kimi a 360°

Nell’intervista con la Bild, Kimi parla della prima vittoria in F1 a Shanghai: “È stato il giorno più bello della mia vita, perché ho lavorato per questo momento fin da quando ho iniziato a correre con i kart da bambino. Non avevo mai provato niente di simile prima”.

Poi l’argomento si sposta sui miti: “Il mio idolo Valentino Rossi mi ha scritto. È stato davvero speciale. Ma anche Jannik Sinner mi ha mandato un messaggio molto carino, e ha persino dedicato il suo discorso post-partita alla finale di Indian Wells alla mia vittoria nel torneo. È stato davvero fantastico”.

Kimi, la pressione e il rapporto con Hamilton e Verstappen

Ha dovuto crescere in fretta Antonelli in una prima stagione non facile con una Mercedes spesso poco competitiva e un bel po’ di errori che ne hanno condizionato l’annata. “È facile perdere la concentrazione e lasciarsi trasportare – dice Kimi – le aspettative nei miei confronti sono cambiate drasticamente. Ecco perché non uso più i social media nei weekend di gara, per evitare di sentire ulteriore pressione”

I consigli di papà Antonelli ma anche di due campioni che lo hanno preso in simpatia anche se ora lo guardano più come un avversario: “Papà ogni volta che faccio un errore, mi fa una bella ramanzina (ride, ndr). Hamilton mi ha detto che per essere veloce dovrei sempre essere me stesso e amare ciò che faccio. Anche Max mi ha dato consigli, lo scorso anno erano disponibili, ora hanno smesso…”.

Ferrari, quali sono gli aggiornamenti da provare

Tre gare alle spalle, un dominio delle frecce d’argento ma una Ferrari che non vuole stare a guardare, e non lo farà nemmeno la Mercedes. Sarà un mese intenso questo per Maranello nel tentativo di portare in pista tutti gli aggiornamenti necessari per colmare il gap con le monoposto di Antonelli e Russell.

Il cavallino rampante, in attesa del via libera dalla FIA per l’ADUO sul motore, prepara un pacchetto di aggiornamenti importante in vista di Miami, con l’obiettivo di fare un salto di qualità già nelle prossime gare. Il 22 aprile a Monza ci sarà il Filming Day con entrambi i piloti, Hamilton e Leclerc che nei 200km, concessi per regolamento, dovranno validare tutti gli aggiornamenti. Che secondo le indiscrezioni riguarderanno: