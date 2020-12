F1, Kubica quarto e felice ad Abu Dhabi: "Grazie Alfa Romeo"

Giornata di test per la Formula 1 in quel di Abu Dhabi, e una delle migliori notizie arriva certamente da Robert Kubica, solido e quarto al termine della giornata al volante della sua Alfa Romeo.

E il pilota polacco ha commentato con grande entusiasmo al termine delle prove: “Passare del tempo alla guida di questa vettura è sempre bello, specie quando puoi disputare un’intera giornata di test. Serve tempo per costruire un buon feeling con la vettura e prendere il giusto ritmo. Poter correre dalla mattina alla sera mi ha permesso di farlo. Quest’anno è stato lungo e intenso, voglio ringraziare tutti i ragazzi e le ragazze in Alfa Romeo per il lavoro che hanno svolto incessantemente”.

OMNISPORT | 15-12-2020 22:13