F1, la Ferrari firma il Patto della Concordia

La Ferrari ha firmato il ‘Patto per la Concordia’, che regola la partecipazione della Scuderia al Fia Formula One World Championship per il quinquennio 2021-2025. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l’accordo è stato sottoscritto con la Fédération Internationale de l’Automobile (Fia) e con Formula One World Championship (Formula One) e definisce gli aspetti normativi e di governance per quella che è riconosciuta come la ‘massima competizione automobilistica’.

Le parole di Louis Camilleri, CEO, Ferrari: “Siamo lieti di aver rinnovato quello che è conosciuto come il Patto della Concordia che regolerà la Formula One per il prossimo quinquennio. È un passo fondamentale per assicurare la stabilità e la crescita di questo sport. Siamo molto fiduciosi che la collaborazione con la FIA e Liberty Media possa rendere la Formula 1 ancora più attraente e spettacolare, preservandone le caratteristiche di massima sfida tecnologica. Le corse sono nel DNA della Ferrari e non è un caso che la Scuderia sia l’unica squadra che ha partecipato ad ogni edizione del FIA Formula One World Championship, diventandone parte integrante ed essenziale per il suo successo, oggi come nel passato e, soprattutto, nel futuro”.

OMNISPORT | 18-08-2020 19:17