F1, la Ferrari mette alla porta Vettel? Interviene Montezemolo

Il futuro di Sebastian Vettel alla Ferrari è in forte dubbio dopo il primo no del pilota tedesco all’offerta della scuderia di Maranello per il rinnovo di contratto, in scadenza a dicembre. Secondo fonti in arrivo dalla Germania l’offerta del Cavallino era “irricevibile” per un quattro volte campione del mondo come lui, che attualmente guadagna 40 milioni di euro all’anno.

La trattativa fa discutere il circus, e anche l’ex presidente della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo al Resto del Carlino ha voluto dire la sua: “Prolungherei il contratto a Seb, perché è ancora molto veloce, ha una grande esperienza e non credo sia in crisi di motivazioni”.

“In più la sua presenza sarebbe utile anche a Leclerc, che è dotatissimo ma deve confermarsi al vertice dopo una stagione splendida e quindi avrà tanta pressione in più addosso”, ha spiegato l’ex numero 1 di Maranello.

Più scettico l’ex pilota di Formula 1 Paul Di Resta: secondo lo scozzese il pilota tedesco dopo il deludente 2019 non è in posizione di trattare. “Penso davvero che dipenda dalla Ferrari, decideranno loro se vogliono restare con Vettel. Non credo che Vettel abbia in questo momento molto potere decisionale. Dovrà accettare ciò che gli offrono, o altrimenti potrebbe lasciare il team”, ha detto ha Sky Sports F1.

“Se Sebastian è in forma, penso che sia ancora una cosa positiva vederlo in Ferrari, ma bisogna anche considerare che la scuderia ha una fila di piloti fuori dalla porta pronti a firmare per il suo posto”.

SPORTAL.IT | 02-05-2020 13:32