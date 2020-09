F1, la Ferrari risponde a Vettel: in arrivo novità importanti

La Ferrari manda un segnale a Sebastian Vettel. Secondo le indiscrezioni del sito tedesco F1-insider.com, riportate da Formulapassion, Maranello porterà in vista del Gran Premio dell’Eifel al Nurburgring un pacchetto di aggiornamenti alla SF1000 che potrebbe favorire il pilota tedesco, che spesso si è lamentato dell’instabilità dell’asse posteriore della monoposto rossa.

E’ infatti in preparazione un nuovo sottoscocca volto a stabilizzare il posteriore che tante noie ha dato negli ultimi tempi al quattro volte campione del mondo, che ad ogni gara non manca di evidenziare la sua fatica nel guidare la macchina.

Se in Germania i nuovi aggiornamenti porteranno a sostanziali miglioramenti, allora la Ferrari procederà con un nuovo diffusore che completerà l’aggiornamento del fondo della SF1000, che potrebbe garantire a Vettel di avere maggiore feeling per completare al meglio le ultime gare della sua carriera con il Cavallino Rampante.

Si tratta di una modifica che il pilota tedesco attendeva da tempo. “Non riesco a guidare bene”, era stato il suo grido di aiuto solo poche settimane fa. “Finora non sto riuscendo a guidare bene la macchina. Stiamo cercando di fare un passo alla volta. Ci manca velocità in rettilineo, ma questo ce lo aspettavamo. Però dobbiamo avere una macchina migliore da guidare soprattutto per gli ingressi di curva, perché la vettura scivola molto su tutte e quattro le ruote. Guidarla è complicato”.

Anche dopo Sochi, che l’ha visto chiudere al tredicesimo posto, Vettel era tornato sull’argomento: “Ho fatto il massimo per quello che avevo, ma sono rimasto bloccato. Non perdevo solo dal posteriore, perdevo da tutta la macchina”.

OMNISPORT | 30-09-2020 14:04