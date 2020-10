F1, la Haas cambia tutto: ipotesi Schumi jr

Romain Grosjean e Kevin Magnussen non saranno al volante della Haas nel 2021. L’annuncio, anticipato dai due piloti alla vigilia del Gran Premio di Portogallo, ha acquisito tutti i crismi dell’ufficialità dopo le parole di Gunther Steiner, team principal della scuderia americana.

“Voglio ringraziare Romain Grosjean e Kevin Magnussen per il loro duro lavoro e impegno garantito nelle ultime stagioni – ha dichiarato Steiner tramite i canali ufficiali del team -. Romain è stato una parte fondamentale del nostro team perché cercavamo un pilota con velocità ed esperienza e i suoi risultati all’inizio del 2016 sono stati una giusta ricompensa, non solo per il suo talento, ma anche per l’enorme sforzo che la squadra aveva messo in campo per essere sulla griglia di partenza in quella stagione”.

“Quando Kevin dalla stagione successiva è entrato a far parte del team, abbiamo assistito a un ritorno di risultati immediato con entrambe le vetture che hanno conquistato punti fino ad arrivare al nostro primo doppio punteggio a Monaco. Abbiamo molti bei ricordi insieme, in particolare nella stagione 2018 quando siamo arrivati quinti in classifica nella nostra terza stagione in F1. Romain e Kevin hanno giocato un ruolo significativo in quel successo” ha aggiunto Steiner.

Via, quindi, al toto-piloti: in lizza, secondo quanto riportato da ‘Formula Passion’, c’è anche Mick Schumacher: il figlio di Michael è attualmente impegnato in Formula 2 e fa parte della Driver Academy della Ferrari.

