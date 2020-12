F1, la Mercedes tende la mano a Romain Grosjean

Il terribile incidente in Bahrein non ha avuto per fortuna gravi conseguenze, ma rischia comunque di essere l’ultimo momento in Formula 1 di Romain Grosjean, che non parteciperà al Gran Premio conclusivo della stagione 2020 ad Abu Dhabi e non ha un volante per il 2021.

Lo stesso pilota francese ha espresso il desiderio, parlando al sito ufficiale della F1, di correre almeno “10-15 giri, anche da solo” per far sì che non sia lo spaventoso botto sul circuito del Sakhir ad essere l’ultimo ricordo su una monoposto. A tendergli la mano è inaspettatamente la Mercedes. Sempre al sito formula1.com, il team principal del team anglo-tedesco, Toto Wolff, ha dichiarato: “Se ce lo consentissero e non ci fosse nessun’altra squadra a dargli questa opportunità, sarebbo lieti di farlo noi”.

OMNISPORT | 09-12-2020 11:18