F1, la rivincita di Albon: "Ho mostrato cosa so fare"

Alexander Albon ha conquistato il primo podio della sua carriera al Mugello e ha mandato un messaggio alla Red Bull: “Sono davvero felice, ci è voluto un po’ per arrivare qui. E’ una cosa che ho sempre voluto. In un modo o nell’altro non eravamo riusciti ad ottenerla, quindi essere lì oggi è piuttosto speciale. E’ davvero bello restituire qualcosa al team dopo che mi ha sostenuto fin dal primo giorno e mostrare loro cosa sono in grado di fare”.

“E’ stata una gara difficile. Questa pista è brutale, soprattutto le curve ad alta velocità nel secondo settore, e con così tante ripartenze da gestire abbiamo avuto il nostro da fare. Abbiamo faticato a scattare al via, quindi sapevo che dovevo essere aggressivo per riuscire a mettere a segno tutti i sorpassi, ma avevamo una macchina davvero buona e sappiamo che è forte in frenata, quindi l’abbiamo usata a nostro vantaggio. Quando abbiamo perso due posizioni nella ripartenza finale, mi sono scatenato perché non volevo lasciarmi sfuggire l’opportunità di un podio, così ho spinto al massimo per arrivare terzo e ora sono al settimo cielo”.

OMNISPORT | 13-09-2020 21:31