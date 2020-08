F1, ladri fanno irruzione in casa Gasly

Domenica da dimenticare per Pierre Gasly, che ha scoperto di aver subito in furto nella sua casa al ritorno in Normandia dopo il Gran Premio di Spagna. Il pilota della Alpha Tauri in una Instagram Story si è sfogato: “Alcune persone sono davvero senza valori, irrispettose e spregevoli. E’ stata fatta irruzione all’interno della mia casa in Normandia, che è stata saccheggiata”.

“Sono stati rubati orologi BRM con l’incisione del mio nome, un Tag Heuer, gioielli, vestiti, occhiali e caschi da corsa. Vi prego di contattarmi per favore nel caso in cui aveste importanti informazioni”.

OMNISPORT | 18-08-2020 09:47