F1, l'Alfa Romeo conferma Antonio Giovinazzi

Antonio Giovinazzi al volante dell'Alfa Romeo Racing anche nella prossima stagione. E' arrivata l'ufficialità per il pilota di Martina Franca, che ha conquistato la sua conferma dopo la sua prima stagione da titolare in Formula 1.

Giovinazzi a due gare dal termine del Mondiale è al diciottesimo posto in classifica con 4 punti. "Sono molto felice di restare con la squadra anche per il 2020. Sono grato per l'incredibile livello di supporto che ho ricevuto nella mia prima stagione completa in Formula 1: tutti i membri del team sono rimasti al mio fianco da quando mi sono unito a loro e non vedo l'ora di continuare il nostro viaggio insieme. Quest'anno abbiamo imparato molto e sono fiducioso di poter fare un grande passo avanti nella prossima stagione. Non sarò più un novellino quindi non ci saranno scuse per me: voglio essere competitivo fin dall'inizio del campionato e ripagare la fiducia che la squadra ha dimostrato in me".

SPORTAL.IT | 04-11-2019 15:54