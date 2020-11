F1, l'Alpha Tauri scarica Kvyat

Daniil Kvyat non sarà in AlphaTauri nel Mondiale 2021. E’ stato lo stesso dirigente della Red Bull Helmut Marko ad annunciarlo, seppur implicitamente, parlando di Pierre Gasly: “Gasly sta guidando molto bene fin dall’inizio dell’anno, ma abbiamo deciso di non promuoverlo l’anno prossimo perché l’AlphaTauri avrà bisogno di un leader. Nel 2021 avrà un compagno molto giovane accanto”.

Al posto del pilota russo potrebbe arrivare il rookie giapponese Yuki Tsunoda, dell’Academy Red Bull.

“Ora, come sempre, resto concentrato sul mio lavoro con la squadra. Ho fatto molte belle gare e continuerò a dare il meglio di me fino alla fine dell’anno, poi vedremo”, ha detto Kvyat parlando del suo futuro.

OMNISPORT | 01-11-2020 13:14