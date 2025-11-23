Norris e Piastri squalificati, Antonelli a podio: McLaren stangata come la Ferrari in Cina, colpa del plank

Colpo di scena nel Gran Premio di Las Vegas! Entrambe le McLaren sono state squalificate: niente 2° posto di Lando Norris e 4° di Oscar Piastri. Antonelli sale sul podio, Leclerc è 4°, Hamilton 8°. Verstappen riapre il Mondiale piloti

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Colpo di scena nel Gran Premio di Las Vegas! Entrambe le McLaren sono state squalificate ed estromesse dall’ordine d’arrivo. Cancellato con un colpo di spugna, anzi di calibro, il 2° posto di Lando Norris e il 4° di Oscar Piastri. Cambia tutto o quasi il risultato della gara: Antonelli sale così sul podio dopo una gran gara, le Ferrari guadagnano più di tutti posizioni: Leclerc diventa 4° ed Hamilton 8° così come tutti gli altri a ridosso delle due monoposto di Woking. Fatale è stato il consumo del plank, del pattino sotto la monoposto.

La sanzione è la stessa che aveva causato la squalifica delle Ferrari in Cina. Un vero e proprio sconvolgimento nel Campionato del Mondo piloti perchè Norris, arrivato secondo, perde 18 punti, mentre Piastri, arrivato quarto, ne perde 12. A tutto vantaggio di Max Verstappen sempre più a ridosso a due gare e una sprint dalla fine del Mondiale.

Fondo irregolare: McLaren squalificate

Non poteva che essere la città del gioco, delle luci che non dorme mai a riservare un colpo di scena in piena notte (mattinata inoltrata in Italia). Norris e Piastri sono stati squalificati dal Gran Premio di Las Vegas per fondo irregolare. Al termine della gara in cui Lando era arrivato 2° dietro Verstappen e Piastri 4° le due McLaren nei controlli di rito era state mette sotto investigazione.

In un documento ufficiale, un’ora dopo la fine della corsa, il delegato tecnico della FIA, Joe Bauer aveva dichiarato la non conformità del fondo delle due monoposto di Woking: “I pattini posteriori della Vettura 4 sono stati misurati e sono risultati inferiori allo spessore minimo di 9 mm specificato dall’Articolo 3.5.9 del Regolamento Tecnico. Le misure rilevanti erano: Anteriore destro 8,88 mm, Posteriore destro 8,93 mm[…]. I pattini posteriori sono stati nuovamente misurati alla presenza dei commissari e dei tre rappresentanti McLaren, e tali misurazioni hanno confermato che i pattini non erano conformi al regolamento. Le misure rilevanti erano addirittura inferiori a quelle originariamente misurate dal Delegato Tecnico“.

Come cambia l’ordine d’arrivo del GP di Las Vegas

Nonostante l’opposizione e le rimostranze della McLaren, la direzione corsa ha deciso per la doppia squalifica. La McLaren come la Ferrari in Cina dove sia le monoposto di Hamilton e Leclerc erano state trovate con il fondo troppo consumato (a dire il vero la rossa del monegasco perchè sottopeso ma anche nella monoposto #16 il fondo era stato trovato irregolare).

Cambia tutto l’ordine d’arrivo: alle spalle di Verstappen, diventa 2° Russell e diventa 3° Kimi Antonelli autore di una grandissima gara dopo aver cambiato gomme al 3° giro e al secondo podio consecutivo dopo il Brasile. Premiata anche la Ferrari con Leclerc che da 6° diventa 4° ed Hamilton che da 10° diventa 8°. Nel mezzo Hadjar è 6°, Hulkenberg 7°. L’altro team che beneficia particolarmente del nuovo ordine di arrivo è la Haas, con Esteban Ocon e Oliver Bearman entrambi in zona punti.

Norris, ultimi giri sospetti

Il campanello d’allarme in casa McLaren l’aveva suonato per primo Norris. Gli ultimi cinque giri del leader del mondiale erano stati sospetti perchè più lenti del solito, 4 secondi rispetto a Russell, terzo che sempre attento ha segnalato la cosa via radio. In molti avevano pensato a un problema di consumi o di freni, il classico lift and coast di cui è famosa la Ferrari. Ed invece c’era dell’altro. Lo stesso Norris a fine gara aveva nicchiato