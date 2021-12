F1, Latifi e l'errore che ha deciso il titolo: "Gomme sporche"

12-12-2021 18:18

Il pilota della Williams Nicholas Latifi con il suo errore ha permesso l’ingresso della Safety Car che ha poi portato al titolo: “È stata una gara difficile quella odierna, e abbiamo lottato con il ritmo per tutto il tempo. Verso la fine del Gran Premio, combattevo con Mick Schumacher e sono stato costretto ad andare leggermente largo, non molto ma abbastanza, alla curva nove”, è la spiegazione del pilota canadese.

“Le mie gomme, per quel motivo, si sono sporcate per essere uscito di pista e successivamente ho commesso un piccolo errore e sfortunatamente sono andato a sbattere contro il muro. Ovviamente non era così che volevo concludere la nostra stagione, quindi tutto è stato molto deludente”.

