F1, Lauda: niente più paddock

Come riportato da AS, Niki Lauda, reduce da un trapianto di polmone, non potrà più essere presente nel paddock, per dare il proprio contributo al team della Mercedes. Il tutto per evitare qualsiasi tipo di infezione. Basta anche con i viaggi aerei (la pressione atmosferica potrebbe danneggiare il polmone).

L'ex pilota austriaco Helmut Marko, suo connazionale, dalle colonne della Bild, ha "spinto" Lauda a tornare in gioco il prima possibile: "Niki combatterà e sarà, presto, nuovamente con noi. Abbiamo bisogno del suo aiuto", le sue parole.

SPORTAL.IT | 11-09-2018 07:25