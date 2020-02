F1, le Mercedes chiudono i test davanti a tutti

Si è chiusa a Barcellona la terza e ultima giornata di test dedicati ai team del campionato 2020 di Formula 1. Sul circuito di Montmelò è la Mercedes, protagonista del 'giallo' legato all'utilizzo del Das, a precedere le altre vetture scese in pista: il primo tempo è di Valtteri Bottas, che chiude in 1:15.732, secondo il campione del mondo in carica Lewis Hamilton, che ferma il cronometro con 784 millesimi di ritardo rispetto al compagno di squadra.

Dopo i problemi in mattinata, Vettel ha fatto segnare il tredicesimo tempo assoluto, a oltre 2 secondi di ritardo rispetto al pilota finlandese della Mercedes. La giornata è stata caratterizzata da tre interruzioni per bandiera rossa a causa dei problemi avuti, oltre che da Vettel, anche da Nicolas Latifi della Williams e Daniel Ricciardo della Renault.

Di seguito, i tempi della sessione di venerdì:

1 Valtteri Bottas (Mercedes) 1:15.732

2 Lewis Hamilton (Mercedes) +0.784

3 Esteban Ocon (Renault) +1.370

4 Lance Stroll (Racing Point) +1.606

5 Daniil Kvyat (AlphaTauri) +1.695

6 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Racing) +1.737

7 Daniel Ricciardo (Renault) +1.842

8 Max Verstappen (Red Bull Racing) +1.904

9 Pierre Gasly (AlphaTauri) +2.051

10 Alexander Albon (Red Bull Racing) +2.422

11 Carlos Sainz (McLaren) +2.542

12 Romain Grosjean (Haas F1 Team) +2.648

13 Sebastian Vettel (Ferrari) +2.652

14 Lando Norris (McLaren) +2.722

15 Nicholas Latifi (Williams) +3.272

16 Kevin Magnussen (Haas F1 Team) +3.977

SPORTAL.IT | 21-02-2020 18:14